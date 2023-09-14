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АНАЛІТИКА

У CFTC назвали децентралізовані біржі «очевидною загрозою»

13:22 14.09.2023 |

Фінанси

 

Керівник відділу правозастосування Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) Ян МакГінлі вважає, що децентралізовані біржі становлять загрозу для регульованих ринків.

За його словами, саме існування таких бірж несе в собі певні ризики для клієнтів, яких захищає CFTC.

Нагадаємо, минулого тижня відомство звинуватило три DeFi протоколи Opyn, ZeroEx і Deridex у незаконній торгівлі деривативами цифрових активів. Усі три організації врегулювали спір і погодилися виплатити штраф у розмірі $250 000, $200 000 і $100 000 відповідно.

Під час виступу на конференції МакГінлі заявив, що всі три платформи здійснювали кілька видів діяльності, які потребують реєстрації в CFTC. Також він навів приклад інших справ, пов'язаних із сектором DeFi, зокрема проти протоколів Polymarket і Ooki DAO. Polymarket виплатив штраф у розмірі $1,4 млн, а в червні агентство виграло справу проти Ooki Dao.

«Усе це означає, що CFTC зробила новаторські дії у сфері DeFi. Пропонуючи користувачам продукт на основі цифрових активів, чи то централізовано, чи то децентралізовано, такі організації повинні дотримуватися закону», - додав МакГінлі.

Після звинувачень CFTC проти Opyn, ZeroEx і Deridex генеральний директор Coinbase Брайан Армстронг заявив, що представники всіх трьох протоколів мають подати на регулятора до суду.

У липні 2023 року регулятор провів засідання з питань DeFi. Раніше CFTC подала перший в історії позов проти DAO.

Джерело: incrypted.com


У CFTC назвали децентралізовані біржі «очевидною загрозою»
Ключові теги: bitcoin
 

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