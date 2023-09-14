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АНАЛІТИКА

Європейські акції різноспрямовані; Засідання ЄЦБ у центрі уваги

12:21 14.09.2023 |

Фінанси

 

У четвер європейські фондові ринки торгувалися різноспрямовано, при цьому ринок Великобританії виглядав краще, оскільки інвестори чекають на новини з вирішального засідання Європейського центрального банку щодо визначення політики.

О 9:25 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,2% нижче, CAC 40 у Франції впав на 0,2%, а індекс FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,3%.

ЄЦБ зустрінеться пізніше під час сесії, і політикам доведеться вирішити, чи підвищувати ключову процентну ставку до рекордного рівня, чи призупинити тривалий цикл підвищення ставок, оскільки економіка єврозони погіршується.

Центральний банк підвищував ставки на кожному зі своїх останніх дев'яти засідань, а ще одне підвищення на 25 базисних пунктів підніме ключову ставку за депозитами до 4%, найвищого рівня з моменту запровадження євро 1999 року.

Президент ЄЦБ Крістін Лагард на своїй прес-конференції після останнього засідання наприкінці липня натякнула на паузу, але агентство Reuters повідомило у вівторок, що центральний банк має намір підвищити свій прогноз інфляції наступного року до більш ніж 3%, мабуть, збільшивши шанси на похід.

«Ми очікуємо дуже жарких дебатів із близьким результатом. Хоча існують вагомі аргументи, які виправдовують як паузу, так і нове підвищення ставок, ми дотримуємося думки, що ЄЦБ востаннє підвищить ставки», - заявили аналітики ING.

Федеральна резервна система, аналог ЄЦБ у США, збереться наступного тижня, і політикам, ймовірно, доведеться ухвалити таке ж важке рішення після публікації в середу даних щодо споживчої інфляції.

Цифри показали, що споживчі ціни в США зросли у серпні найбільше за 14 місяців, оскільки вартість бензину зросла, але річне зростання базової інфляції було найнижчим майже за два роки.

"ФРС, як і раніше, утримуватиме ставки у вересні, але це означає, що чиновники майже напевно збережуть останнє підвищення у своїх офіційних прогнозах, хоча ми не думаємо, що вони доведуть його до кінця", - додали аналітики ING.

Пізніше в четвер будуть опубліковані додаткові дані щодо інфляції в США, у вигляді цін виробників за серпень, тоді як очікується, що роздрібні продажі покажуть уповільнення темпів зростання, оскільки споживачі стримують витрати.

У корпоративному секторі Arm Holdings, британська компанія з розробки мікросхем, заснована у 1990 році, розпочне торги у Нью-Йорку пізніше під час сесії вперше після того, як у 2016 році її приватизував SoftBank.

Підписка на її акції у розмірі $51 за акцію була перевищена у 12 разів, що призвело до оцінки у $54,5 млрд, що дозволяє припустити, що вона має отримати позитивну реакцію на початку торгів.
За матеріалами: investing.com
 

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