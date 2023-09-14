Фінансові новини
- |
- 14.09.23
- |
- 13:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Європейські акції різноспрямовані; Засідання ЄЦБ у центрі уваги
12:21 14.09.2023 |
У четвер європейські фондові ринки торгувалися різноспрямовано, при цьому ринок Великобританії виглядав краще, оскільки інвестори чекають на новини з вирішального засідання Європейського центрального банку щодо визначення політики.
О 9:25 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,2% нижче, CAC 40 у Франції впав на 0,2%, а індекс FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,3%.
ЄЦБ зустрінеться пізніше під час сесії, і політикам доведеться вирішити, чи підвищувати ключову процентну ставку до рекордного рівня, чи призупинити тривалий цикл підвищення ставок, оскільки економіка єврозони погіршується.
Центральний банк підвищував ставки на кожному зі своїх останніх дев'яти засідань, а ще одне підвищення на 25 базисних пунктів підніме ключову ставку за депозитами до 4%, найвищого рівня з моменту запровадження євро 1999 року.
Президент ЄЦБ Крістін Лагард на своїй прес-конференції після останнього засідання наприкінці липня натякнула на паузу, але агентство Reuters повідомило у вівторок, що центральний банк має намір підвищити свій прогноз інфляції наступного року до більш ніж 3%, мабуть, збільшивши шанси на похід.
«Ми очікуємо дуже жарких дебатів із близьким результатом. Хоча існують вагомі аргументи, які виправдовують як паузу, так і нове підвищення ставок, ми дотримуємося думки, що ЄЦБ востаннє підвищить ставки», - заявили аналітики ING.
Федеральна резервна система, аналог ЄЦБ у США, збереться наступного тижня, і політикам, ймовірно, доведеться ухвалити таке ж важке рішення після публікації в середу даних щодо споживчої інфляції.
Цифри показали, що споживчі ціни в США зросли у серпні найбільше за 14 місяців, оскільки вартість бензину зросла, але річне зростання базової інфляції було найнижчим майже за два роки.
"ФРС, як і раніше, утримуватиме ставки у вересні, але це означає, що чиновники майже напевно збережуть останнє підвищення у своїх офіційних прогнозах, хоча ми не думаємо, що вони доведуть його до кінця", - додали аналітики ING.
Пізніше в четвер будуть опубліковані додаткові дані щодо інфляції в США, у вигляді цін виробників за серпень, тоді як очікується, що роздрібні продажі покажуть уповільнення темпів зростання, оскільки споживачі стримують витрати.
У корпоративному секторі Arm Holdings, британська компанія з розробки мікросхем, заснована у 1990 році, розпочне торги у Нью-Йорку пізніше під час сесії вперше після того, як у 2016 році її приватизував SoftBank.
Підписка на її акції у розмірі $51 за акцію була перевищена у 12 разів, що призвело до оцінки у $54,5 млрд, що дозволяє припустити, що вона має отримати позитивну реакцію на початку торгів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна «Нептунами» знищила ППО в Євпаторії вартістю 1,2 млрд доларів, - джерела
|Подоляк сказав про «слабкий інтелектуальний потенціал» Індії та Китаю. Чому це великий удар по українській дипломатії
|Законопроєкт про спрощення зміни цільового призначення землі пройшов комітет Ради
|Відновлення великої приватизації. У Прозорро.Продажі опубліковано 15 об'єктів – список
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У CFTC назвали децентралізовані біржі «очевидною загрозою»
|Європейські акції різноспрямовані; Засідання ЄЦБ у центрі уваги
|Swift запустив бета-версію платформи для взаємодії CBDC
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 14.09.23
|Фонд гарантування завершив ліквідацію банку «Союз»
|Ціни на золото стабілізувалися на 3-тижневому мінімумі на тлі зростання інфляції у США
Бізнес
|Dynamic Island для всіх моделей. Apple представила iPhone 15
|Зростання використання ШІ збільшує споживання води для охолодження серверів - дослідження
|США і В'єтнам оголосили про мільярдні угоди в галузі напівпровідників і ШІ
|Meta розробляє модель штучного інтелекту наступного покоління, щоб конкурувати з GPT-4 від OpenAI
|Техкорпорації США вбачають у В'єтнамі заміну Китаю
|BMW скасувала передплату на підігрів сидінь – клієнти не схотіли купувати опцію за $18 на місяць
|Продаж чипів у світі знизився в липні на 11,8% р/р - SIA