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АНАЛІТИКА

Swift запустив бета-версію платформи для взаємодії CBDC

 

Постачальник інфраструктури Swift заявив про новий етап свого проєкту в галузі цифрової валюти центробанку (CBDC). Компанія ставить собі за мету створити платформу для взаємодії платіжних рішень з різних юрисдикцій.

Перша фаза проєкту розпочалася в березні 2023 року. У ній взяли участь 18 валютних регуляторів, включно з Банком Франції та Німецьким Бундесбанком. Протягом 12 тижнів вони провели близько 5000 транзакцій.

Новий етап передбачає тестування бета-версії програмного рішення для взаємодії різних CBDC. Згідно із заявою Swift, у цій фазі візьмуть участь три центробанки, включно з Валютним управлінням Гонконгу і Національним банком Казахстану.

«Ми також ініціювали другий етап у "пісочниці", під час якого комерційні банки, регулятори та постачальники інфраструктури вивчать додаткові варіанти використання», - зазначено в релізі.

До останніх належать:

* тригерні платежі;
* моделі обміну валют;
* механізми надсилання, отримання та збереження ліквідності.

Директор з інновацій Swift Том Зшак зазначив, що компанія сконцентрувала зусилля на інтероперабельності. Метою проєкту є розробка практичного рішення, яке забезпечить співіснування різних CBDC, криптоактивів і фіата.

Зазначимо, як Казахстан, так і Гонконг активно тестують можливості цифрової валюти. У першому випадку регулятор уже презентував проєкт реалізації CBDC.

Джерело: incrypted.com
 

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