Фінансові новини
- |
- 14.09.23
- |
- 10:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на золото стабілізувалися на 3-тижневому мінімумі на тлі зростання інфляції у США
08:52 14.09.2023 |
Ціни на золото практично не змінилися на азіатських торгах у четвер, стабілізувавшись поблизу тритижневих мінімумів і залишаючись під тиском долара, оскільки дані показали більше, ніж очікувалося, зростання інфляції в США.
Жовтий метал утримав свої позиції, незважаючи на сильні дані щодо споживчої інфляції в США в середу, оскільки ринки роблять ставку на те, що Федеральна резервна система, як і раніше, утримуватиме ставки наступного тижня.
Але чи зможуть ціни на золото утриматися на рівні $1900 за унцію, залишається під сумнівом, враховуючи, що відсоткові ставки в США, ймовірно, залишаться високими ще довгий час. Долар також залишався стабільно нижчим за майже шестимісячний максимум, обмежуючи будь-яке значне зростання золота.
Зниження шансів на рецесію в США чинило тиск на попит на безпечний актив для жовтого металу, оскільки останні дані сигналізували про стійкість найбільшої економіки світу.
Дані щодо інфляції виробників у США та роздрібних продажах вийдуть пізніше у четвер і, як очікується, сигналізуватимуть про стійкість.
Спотове золото о 06:22 EET зросло на 0,1% до $1910,09 за унцію, тоді як ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується, в грудні впали на 0,1% до $1931,25 за унцію. Обидва інструменти були близькими до найслабших рівнів з кінця серпня.
Вищі показники споживчої інфляції спостерігаються лише тиждень до засідання Федеральної резервної системи, у якому, як очікується, центральний банк збереже ставки на колишньому рівні.
Але банк може дати більш яструбиний прогноз, особливо з урахуванням відновлення зростання інфляції.
Ринки також очікують, що ФРС збереже відсоткові ставки на більш ніж 20-річному максимумі як мінімум до середини 2024 року, що є стриманим прогнозом по золоту. Жовтий метал постраждав від зростання процентних ставок минулого року.
Зростання процентних ставок збільшує альтернативну вартість інвестування в недохідні активи, такі як золото, що обмежує привабливість жовтого металу порівняно з доларом чи казначейськими облігаціями.
Серед промислових металів ціни на мідь зросли на 0,6%, скориставшись ослабленням долара, а також оскільки ринки очікували на нові сигнали від найбільшого у світі імпортера міді цього тижня.
Ф'ючерси на мідь підскочили на 0,6% до 3,8045 дол. за фунт, різко відновившись після двох днів втрат. Ф'ючерси також торгувалися зі зростанням цього тижня, оскільки дані щодо інфляції та нових кредитів у Китаї вказували на деякі ознаки відновлення економіки.
В даний час основна увага приділяється більшій кількості даних по країні: у п'ятницю будуть опубліковані дані щодо промислового виробництва та роздрібних продажів.
Хоча імпорт міді до Китаю цього року неухильно знижувався на тлі погіршення економічних умов, бугаї з продажу міді роблять ставку на те, що відновлення економіки країни стимулюватиме відновлення апетиту до червоного металу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Подоляк сказав про «слабкий інтелектуальний потенціал» Індії та Китаю. Чому це великий удар по українській дипломатії
ТОП-НОВИНИ
|Законопроєкт про спрощення зміни цільового призначення землі пройшов комітет Ради
|Відновлення великої приватизації. У Прозорро.Продажі опубліковано 15 об'єктів – список
|У ГУР Міноборони України підтвердили пошкодження ВДК і підводного човна в Севастополі
|Танки для розмінування і БМП Marder. Німеччини передала Україні новий військовий пакет
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Фонд гарантування завершив ліквідацію банку «Союз»
|Ціни на золото стабілізувалися на 3-тижневому мінімумі на тлі зростання інфляції у США
|Долар коливається нижче 3-місячного максимуму по відношенню до євро, оскільки вимальовується рішення ЄЦБ
|Азіатські акції зростають, оскільки інфляційний пил вщухає, а Японія зростає
|Nasdaq, S&P 500 зросли, прибутковість казначейських облігацій коливається, оскільки індекс споживчих цін закріплює паузу ФРС
|ПриватБанк, Universalna та USAID запустили програму для страхування майбутнього врожаю та зниження кредитних ризиків аграріїв
Бізнес
|Зростання використання ШІ збільшує споживання води для охолодження серверів - дослідження
|США і В'єтнам оголосили про мільярдні угоди в галузі напівпровідників і ШІ
|Meta розробляє модель штучного інтелекту наступного покоління, щоб конкурувати з GPT-4 від OpenAI
|Техкорпорації США вбачають у В'єтнамі заміну Китаю
|BMW скасувала передплату на підігрів сидінь – клієнти не схотіли купувати опцію за $18 на місяць
|Продаж чипів у світі знизився в липні на 11,8% р/р - SIA
|Mercedes-Benz презентував концепт CLA-Class із технологією EQXX