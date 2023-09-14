Ціни на золото стабілізувалися на 3-тижневому мінімумі на тлі зростання інфляції у США

Ціни на золото практично не змінилися на азіатських торгах у четвер, стабілізувавшись поблизу тритижневих мінімумів і залишаючись під тиском долара, оскільки дані показали більше, ніж очікувалося, зростання інфляції в США.

Жовтий метал утримав свої позиції, незважаючи на сильні дані щодо споживчої інфляції в США в середу, оскільки ринки роблять ставку на те, що Федеральна резервна система, як і раніше, утримуватиме ставки наступного тижня.

Але чи зможуть ціни на золото утриматися на рівні $1900 за унцію, залишається під сумнівом, враховуючи, що відсоткові ставки в США, ймовірно, залишаться високими ще довгий час. Долар також залишався стабільно нижчим за майже шестимісячний максимум, обмежуючи будь-яке значне зростання золота.

Зниження шансів на рецесію в США чинило тиск на попит на безпечний актив для жовтого металу, оскільки останні дані сигналізували про стійкість найбільшої економіки світу.

Дані щодо інфляції виробників у США та роздрібних продажах вийдуть пізніше у четвер і, як очікується, сигналізуватимуть про стійкість.

Спотове золото о 06:22 EET зросло на 0,1% до $1910,09 за унцію, тоді як ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується, в грудні впали на 0,1% до $1931,25 за унцію. Обидва інструменти були близькими до найслабших рівнів з кінця серпня.

Вищі показники споживчої інфляції спостерігаються лише тиждень до засідання Федеральної резервної системи, у якому, як очікується, центральний банк збереже ставки на колишньому рівні.

Але банк може дати більш яструбиний прогноз, особливо з урахуванням відновлення зростання інфляції.

Ринки також очікують, що ФРС збереже відсоткові ставки на більш ніж 20-річному максимумі як мінімум до середини 2024 року, що є стриманим прогнозом по золоту. Жовтий метал постраждав від зростання процентних ставок минулого року.

Зростання процентних ставок збільшує альтернативну вартість інвестування в недохідні активи, такі як золото, що обмежує привабливість жовтого металу порівняно з доларом чи казначейськими облігаціями.

Серед промислових металів ціни на мідь зросли на 0,6%, скориставшись ослабленням долара, а також оскільки ринки очікували на нові сигнали від найбільшого у світі імпортера міді цього тижня.

Ф'ючерси на мідь підскочили на 0,6% до 3,8045 дол. за фунт, різко відновившись після двох днів втрат. Ф'ючерси також торгувалися зі зростанням цього тижня, оскільки дані щодо інфляції та нових кредитів у Китаї вказували на деякі ознаки відновлення економіки.

В даний час основна увага приділяється більшій кількості даних по країні: у п'ятницю будуть опубліковані дані щодо промислового виробництва та роздрібних продажів.

Хоча імпорт міді до Китаю цього року неухильно знижувався на тлі погіршення економічних умов, бугаї з продажу міді роблять ставку на те, що відновлення економіки країни стимулюватиме відновлення апетиту до червоного металу.