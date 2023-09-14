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Долар коливається нижче 3-місячного максимуму по відношенню до євро, оскільки вимальовується рішення ЄЦБ
08:40 14.09.2023 |
У четвер долар США коливався нижче тримісячного максимуму по відношенню до євро, оскільки увага була звернена на сьогоднішнє засідання Європейського центрального банку щодо встановлення ставок, після того, як дані щодо інфляції в США не змогли змінити думку про паузу Федеральної резервної системи.
Єна відірвалася від майже 10-місячного мінімуму щодо долара, оскільки зниження прибутковості довгострокових казначейських облігацій позбавило валюту США деякої підтримки.
Австралійський долар підскочив до тижневого максимуму після сильних показників зайнятості, але потім швидко відіграв більшу частину зростання, оскільки дані показали, що переважна більшість нових робочих місць була створена з частковою зайнятістю.
Індекс долара США, який вимірює валюту по відношенню до кошика шести аналогів розвинених ринків, включаючи євро та єну, знизився на 0,1% до 104,63 вранці в Азії.
Євро додав 0,1% до $1,07415, продовживши зростання з мінімуму минулого тижня $1,0686.
Долар впав на 0,2% до 147,125 єни, відкотившись від піку минулого тижня 147,875.
Прибутковість 10-річних казначейських облігацій знизилася ще на базисний пункт (б.п.) приблизно до 4,24%, продовжуючи зниження на 1,6 б.п. порівняно з попередньою сесією, коли вона також у якийсь момент зросла до тритижневого максимуму на рівні 4,352%. .
Індекс споживчих цін у США (ІСЦ) минулого місяця зріс на 0,6%, що є найбільшим приростом із червня 2022 року, повідомило у середу Міністерство праці. Проте базова інфляція, яка викликає більшу занепокоєння у ФРС, оскільки вона виключає ціни на продукти харчування та енергоносії, у серпні становила 4,3% у річному обчисленні після 4,7% у попередньому місяці.
Трейдери, як і раніше, майже впевнені, що ФРС 20 вересня знову збереже ставки на стабільному рівні, згідно з оцінками грошового ринку. Проте ймовірність збільшення на чверть пункту на кінець року становить близько 40%.
Тим часом ставки на підвищення ЄЦБ, пізніше в четвер, зараз становлять приблизно два з трьох, а не ближче до підкидання монети на початку тижня, що частково підкріплюється повідомленням Reuters про те, що центральний банк Європи очікує, що інфляція збережеться, а у наступному році перевищить 3%, що набагато перевищує цільовий показник у 2%.
Листопадове засідання ФРС стане «ключовою подією», оскільки зростання цін на сиру нафту збільшує ризик нового підвищення, потенційно підтримуючи долар, сказав Джеймс Найвтон, старший корпоративний валютний дилер Convera у Мельбурні.
"Ще зарано стверджувати, що доларові ведмеді мають уявний контроль", - сказав він.
Водночас, підвищення ставки ЄЦБ «потенційно може стати каталізатором зміни динаміки, відвівши долар на другорядне місце в міру того, як євро набирає обертів», додав він.
Тим часом, австралійський долар виріс на 0,5% до найвищого рівня з 5 вересня і склав $0,64545 після того, як дані показали, що в серпні економіка додала 64 900 робочих місць, перевищивши консенсус-прогноз.
Однак 62 100 з цих робочих місць були зайняті неповний робочий день, і ця деталь призвела до швидкого зниження початкового приросту: востаннє валюта торгувалася на 0,1% вище за $0,64285.
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