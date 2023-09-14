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Nasdaq, S&P 500 зросли, прибутковість казначейських облігацій коливається, оскільки індекс споживчих цін закріплює паузу ФРС
07:52 14.09.2023 |
Фондові індекси США в середу зросли, а казначейські облігації США коливалися у вузькому діапазоні після того, як дані показали, що базова інфляція продовжує повільно знижуватися, що посилює очікування того, що Федеральна резервна система залишить процентні ставки на колишньому рівні.
Індекс S&P 500 виріс скромно, а чутливі до відсоткових ставок мега-капи на чолі з Microsoft Corp надали перевагу високотехнологічному Nasdaq.
Промисловий індекс Доу-Джонса для блакитних фішок практично не змінився.
Дані про споживчі ціни (ІСЦ) у США показали, що ціни в серпні зросли через зростання цін на енергоносії, але «основний» показник, який виключає волатильні продукти харчування та енергоносії, продовжував рухатися по звивистій траєкторії вниз до середнього цільового показника Федеральної резервної системи у 2% річної інфляції. .
"Оскільки останні кілька днів ринки були слабкими, можливо, люди побоювалися більшої базової інфляції, ніж ми побачили", - сказав Пітер Туз, президент Chase Investment Counsel в Шарлоттсвіллі, штат Вірджинія. "(Звіт) підтверджує ідею про те, що ФРС чекає, щоб побачити, що покажуть подальші дані, перш ніж стане можливим підвищення ставок у листопаді".
"Індекс споживчих цін був злегка позитивним на базовому рівні, але ціни на бензин, що зростають, впливають на роздрібні продажі", - додав Туз. "Додаткові 20 доларів, які ви витратите на заправку бака, - це на 20 доларів менше, ніж ви витратите на інші речі".
Фінансові ринки оцінили ймовірність того, що Федеральна резервна система залишиться незмінною на засіданні з грошово-кредитної політики наступного тижня, з ймовірністю 97%, залишивши ключову цільову ставку за фондами ФРС на рівні 5,25%-5,50%, згідно з CME FedWatch Tool.
Промисловий індекс Dow Jones впав на 10,89 пункту, або 0,03%, до 34 635,1, S&P 500 додав 9,8 пункту, або 0,22%, до 4 471,7, а індекс Nasdaq Composite додав 59, 92 пункти, або 0,44%, до 13833,53.
Європейські акції закрилися зниженням, оскільки інвестори не обмежувалися звітом щодо індексу споживчих цін та падінням промислового виробництва в єврозоні, щоб зосередити свою увагу на засіданні Європейського центрального банку цього тижня.
Загальноєвропейський індекс STOXX 600 втратив 0,32%, а індекс акцій MSCI у всьому світі зріс на 0,10%.
Акції ринків, що розвиваються, втратили 0,03%. Найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії закрився зниженням на 0,15%, а японський Nikkei втратив 0,21%.
Прибутковість казначейських облігацій США знаходилася у вузькому діапазоні після виходу звіту CPI, в якому йшлося, що ФРС збереже відсоткові ставки стабільними на своєму засіданні.
Базові 10-річні облігації востаннє зросли в ціні на 5/32 і досягли прибутковості 4,2445% із 4,264% пізно ввечері у вівторок.
30-річні облігації зросли в ціні на 8/32 і становили прибутковість 4,3309% з 4,346% пізно ввечері у вівторок.
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