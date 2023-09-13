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Долар дорожчає до євро, єни та фунта перед публікацією даних щодо інфляції в США
15:39 13.09.2023 |
Долар США зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у середу.
Трейдери очікують публікації даних про динаміку споживчих цін у Штатах за серпень, які, ймовірно, вплинуть на політику Федеральної резервної системи (ФРС) і визначать подальшу траєкторію базової процентної ставки.
Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачає прискорення інфляції в Штатах минулого місяця до 3,6% у річному вираженні з липневих 3,2%. Базова інфляція, що не враховує вартість продуктів харчування та енергоносіїв, як очікується, сповільнилася минулого місяця до 4,3% з 4,7% у липні.
Міністерство праці США оприлюднить ці дані о 15:30 EET.
Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень базової процентної ставки, ймовірність того, що ФРС збереже її незмінною на рівні 5,25-5,5% за підсумками засідання 19-20 вересня, оцінюють трейдери в 93%, зазначає Market Watch.
Шанси на те, що ставку буде піднято до 5,5-5,75% у листопаді, ринок оцінює у 38%, за даними CME FedWatch.
Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,03%, ширший WSJ Dollar Index - 0,11%.
Пара євро/долар за даними на 15:05 EET торгується на рівні $1,0738 порівняно з $1,0756 на закриття ринку у вівторок.
Увагу трейдерів також спрямовано на чергове засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ), що відбудеться в четвер. Трейдери розходяться в думках про те, чи підніме ЄЦБ ставки вкотре, чи вважатиме за краще зробити паузу в циклі жорсткості ДКП, з огляду на сигнали ослаблення економіки.
У четвер ЄЦБ також опублікує прогнози для ВВП та інфляції. Як повідомляє Bloomberg, регулятор може переглянути прогноз інфляції в єврозоні на 2024 рік до "більше ніж 3%" з очікуваних у червні 3%.
Повідомлення агентства про можливий перегляд прогнозу інфляції призвело до зростання очікувань підйому ставок ЄЦБ. Наразі ринок оцінює можливість їх підвищення на засіданні в четвер у 70% порівняно з 20% на початку місяця.
Курс фунта до долара США в середу становить $1,2468 порівняно з $1,2494 напередодні.
Курс долара в парі з єною піднялася до 147,44 єни з 147,08 єни на закриття попередньої сесії. Пара долар/юань торгується на рівні 7,2807 юаня/$1 проти 7,2922 юаня/$1 на закриття попередніх торгів.
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