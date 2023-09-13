Європейські фондові індекси падають; Економіка Великобританії скоротилася більше, ніж очікувалося

Європейські фондові ринки ослабли в середу після того, як у липні індекс Великобританії скоротився більше, ніж очікувалося, тоді як інвестори готувалися до ключових даних щодо інфляції у США.

О 03:25 за східним часом (07:25 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,2% нижче, CAC 40 у Франції впав на 0,1%, а FTSE 100 у Великій Британії впав на 0,2%.

Згідно з даними, опублікованими раніше в середу, економіка Великобританії в липні скоротилася на 0,5% у місячному вирахуванні, що більше за очікувані 0,2%, при цьому на обсяг виробництва вплинули страйки в лікарнях та школах.

Промислове виробництво в липні впало на 0,7% порівняно з попереднім місяцем, а виробництво обробної промисловості впало на 0,8%, що наголошує на труднощах, з якими зіткнулася промислова база країни, але всі основні сектори економіки - послуги, виробництво та будівництво - знизилися протягом місяця.

Очікується, що Банк Англії наступного тижня підніме процентні ставки до 5,5% з 5,25%, при цьому зростання заробітної плати демонструє мало ознак уповільнення, але цей економічний спад підвищує ймовірність того, що це підвищення може ознаменувати кінець циклу посилення, який почався в грудні. 2021.

Напередодні засідання Банку Англії Європейський центральний банк зустрінеться в четвер. Від зустрічі очікують чергового підвищення ставки на чверть пункту, після повідомлення Reuters про те, що центральний банк прогнозує, що інфляція в його оновлених прогнозах залишиться вищою за 3% наступного року, що набагато перевищує цільовий показник у 2%.

ЄЦБ підвищував ставки на кожному з останніх дев'яти засідань, а ще одне підвищення на 25 базисних пунктів підніме ключову ставку за депозитами до 4%.

Дані з промислового виробництва єврозони за липень будуть опубліковані пізніше під час сесії, і очікується, що воно впаде на 0,7% порівняно з попереднім місяцем, або на 0,3% у річному обчисленні.

Проте ключові економічні дані надійдуть із США у вигляді індексу споживчих цін за серпень. Це має пролити додаткове світло на перспективи інфляції в країні та внести деяку ясність щодо майбутніх рішень Федеральної резервної системи щодо процентних ставок.

Очікується, що базовий індекс споживчих цін в серпні, який виключає волатильні ціни на продукти харчування та енергоносії, знизиться до 4,3% у річному обчисленні з 4,7%, але ціни на нафту, що зростають, вказують на те, що загальний річний показник зросте до 3,6% з 3,2% у попередньому місяці.

Представники ФРС дали зрозуміти, що можуть зробити паузу на вересневій зустрічі, підвищивши ставки на 11 із останніх 12 засідань, поки вони оцінюють свій прогрес на даний момент. Але дехто попереджає, що паузу не слід інтерпретувати як таку, що означає, що все зроблено.

Що стосується корпоративних новин, акції BP PLC впали на 1% після несподіваного звільнення генерального директора Бернарда Луні пізно ввечері у вівторок через нездатність повністю розкрити подробиці минулих особистих стосунків із колегами.

Луні зіграв важливу роль у просуванні стратегії енергетичного переходу британської нафтової компанії, і його відхід тепер має поставити під сумнів напрямок діяльності компанії.

Акції Redrow впали на 0,6% після того, як британський домобудівник повідомив про зниження обсягів завершених робіт за весь рік, пославшись на доступність іпотеки на тлі зростання процентних ставок. Компанія додала, що перешкоди зберігаються, а продажі в літні місяці здаються складними.