Долар стабільний напередодні ключових даних щодо інфляції в США, єна відновлює зростання

У середу долар в цілому залишався стабільним напередодні ключового звіту щодо інфляції в США , хоча він виріс по відношенню до єни, оскільки трейдери оцінили коментарі провідного представника центрального банку Японії про можливий швидкий вихід із політики негативних процентних ставок.

Валюта США зросла приблизно на 0,2% до 147,36 до єни, яка в понеділок відіграла найбільше одноденне відсоткове зростання за два місяці після висловлювань керуючого Банку Японії (BOJ) Кадзуо Уеди на вихідних.

Оскільки в інвесторів з'явилося більше часу, щоб обміркувати коментарі Уеди, "фундаментальний фактор підвищувального тиску на єну" повернувся, сказав Елвін Тан, голова відділу азіатської валютної стратегії RBC Capital Markets.

«Я думаю, що ринок також уважніше читає цю заяву. На наш погляд, заява була дуже умовною, (Уеда) нічого не обіцяв».

Впливовий депутат правлячої партії Хіросіге Секо у вівторок також дав зрозуміти, що надає перевагу надм'якій грошово-кредитній політиці, після того, як коментарі Уеди призвели до зростання єни та прибутковості облігацій.

Єна перебуває під постійним тиском щодо долара, оскільки Банк Японії залишається «голубиним» гравцем серед світових центральних банків, особливо після того, як Федеральна резервна система розпочала агресивний цикл підвищення ставок у березні 2022 року.

На ширшому валютному ринку долар встояв, хоча рухи були стриманими, оскільки трейдери залишалися насторожі напередодні даних щодо інфляції у США.

Стерлінг упав на 0,01% до $1,2482, а австралійський долар упав на 0,04% до $0,64015.

Індекс долара США відносно кошика основних конкурентів востаннє залишався стабільним на позначці 104,67 після падіння до тижневого мінімуму в понеділок і найбільшого денного падіння за два місяці.

Аналітики пояснили це скороченням довгих позицій щодо долара після того, як нещодавні стійкі економічні дані США сприяли зростанню долара.

Дані за індексом споживчих цін (ІСЦ) США за серпень будуть опубліковані в середу лише за тиждень до того, як представники Федеральної резервної системи зберуться, щоб ухвалити рішення щодо політики процентних ставок.

Хоча центральний банк, як очікується, збереже ставки на засіданні наступного тижня, згідно з даними CMEFedWatch Tool, наступний крок ФРС у листопаді залишається невизначеним.

"Я думаю, що у ФРС є шанс підняти процентні ставки ще раз цього року", - сказала Тіна Тенг, ринковий аналітик CMC Markets.

Євро знизився на 0,07% до $1,0745 після досягнення тижневого максимуму $1,0777 на попередній сесії, оскільки ринки підвищили ставки на подальше підвищення ставок Європейським центральним банком (ЄЦБ) напередодні рішення щодо грошово-кредитної політики.

У повідомленні агентства Reuters йдеться, що ЄЦБ очікує, що інфляція в 20 країнах єврозони залишиться вищою за 3% наступного року, що посилює аргументи на користь десятого підвищення відсоткових ставок поспіль у четвер.

"В останні місяці європейська інфляція, зокрема базова інфляція, падала повільніше, ніж очікувалося. Це спричинило ЄЦБ серйозні проблеми", - йдеться у записці аналітиків Rabobank.

«Високий рівень інфляції вимагає нового підвищення ставок, але економічні показники... сигналізують про неминучість рецесії».