Волл-стріт закрилася зниженням на тлі падіння Oracle через слабкий прогноз

Акції Волл-стріт у вівторок закрилися зниженням, оскільки акції Oracle впали більш ніж на 13% після слабкого прогнозу і зростання цін на нафту посилили побоювання з приводу постійного цінового тиску напередодні важливих показників інфляції цього тижня.

Акції Oracle впали до найнижчого рівня з червня після того, як постачальник хмарних послуг прогнозував виручку в поточному кварталі нижче за цільові показники дещо не виправдав очікувань щодо першого кварталу.

Акції компаній-важковаговиків хмарних обчислень Amazon.com і Microsoft впали більш ніж на 1% під тиском слабкого прогнозу Oracle і зростання прибутковості казначейських облігацій США.

Ціни на нафту підскочили більш ніж на 1%, спираючись на недавнє ралі та розпалюючи побоювання, що стійка інфляція може означати, що відсоткові ставки у США довше залишаться високими після сильних економічних даних.

«Люди трохи стурбовані досить агресивним зростанням цін на енергоносії в останні тижні, і це викликає деякі побоювання, оскільки ми з нетерпінням чекаємо на листопад», коли деякі інвестори стурбовані тим, що політики Федеральної резервної системи можуть знову підняти ставки, сказав Томас Хейс, голова Great Hill ТОВ Капітал.

Інвестори чекають на дані щодо індексу споживчих цін за серпень, які будуть опубліковані в середу, та даних за цінами виробників, запланованих на четвер, щоб оцінити перспективи відсоткових ставок у США перед засіданням ФРС 20 вересня.

За даними CME FedWatch Tool, трейдери, що займаються відсотковими ставками, вбачають 93% ймовірність того, що ставки залишаться на поточних рівнях у вересні, але лише 56% ймовірність паузи на листопадовому засіданні.

«Усі дані, які ми отримаємо у період до листопадового засідання, будуть важливими, особливо ті, які пов'язані з інфляцією. Це надає великого значення завтрашньому звіту щодо індексу споживчих цін», - сказав Арт Хоган, головний ринковий стратег B Riley Wealth.

Інвестори також стежитимуть за політичним рішенням Європейського центрального банку у четвер, коли спостерігатиметься збереження відсоткових ставок після дев'яти послідовних підвищень.

Акції Apple впали на 1,8% після презентації нових iPhone оскільки зіткнулися з глобальним спадом продажів смартфонів. Акції також постраждали від повідомлення про те, що китайська компанія Huawei Technologies підвищила план постачання смартфонів серії Mate 60 у другому півріччі на 20%.

Індекс S&P 500 знизився на 0,57% і завершив сесію на позначці 4461,91 пунктів.

Індекс Nasdaq знизився на 1,04% до 13 773,62 пунктів, а індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 0,05% до 34 645,99 пунктів.

З 11 галузевих індексів S&P 500 вісім знизилися, насамперед за рахунок інформаційних технологій (на 1,75%), за якими були втрати у сфері послуг зв'язку (1,06%). Енергетичний індекс додав 2,31%.

Обсяг торгів на біржах США був відносно невеликим: було продано 9,4 мільярда акцій порівняно із середнім показником 9,9 мільярда акцій за попередні 20 сесій.

Найактуальнішими акціями в індексі S&P 500 були акції Tesla: за сесію було продано акцій на суму 36,7 млрд доларів. Акції виробника електромобілів знизилися на 2,23%.

Акції WestRock підскочили на 2,8% після згоди на злиття з європейською Smurfit Kappa з метою створення найбільшої у світі компанії з виробництва паперу та пакування вартістю майже 20 мільярдів доларів.

Акції Advance Auto Parts впали приблизно на 8% після того, як S&P Global знизило кредитний та борговий рейтинг рітейлера автозапчастин з інвестиційного рівня (BBB-) до сміттєвого (BB+).

Акції Zions Bancorp підскочили на 6,8% після того, як регіональний кредитор США повідомив про невелике збільшення щомісячного зростання чистого процентного доходу.

Акції, що падають, в індексі S&P 500 перевищували число зростаючих у співвідношенні 1,4 до одного.

Індекс S&P 500 досяг 12 нових максимумів та 14 нових мінімумів; Nasdaq зафіксував 48 нових максимумів та 184 нових мінімуму.