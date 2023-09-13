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Банкіри очікують зниження Нацбанком облікової ставки на 1-4 п.п. із 22%
23:59 12.09.2023 |
Національний банк України (НБУ) цього тижня знизить облікову ставку на 1-4 процентних пункти (п.п.) - з 22% до 18-21% річних, таку думку банкіри висловили на пресконференції Асоціації українських банків (АУБ) у вівторок.
Найбільш обережним виявився прогноз заступника голови правління ТАСкомбанку Анатолія Кухарчука: зниження ставки на 1%, тоді як голова правління Банку Глобус Сергій Мамедов і президент АУБ Андрій Дубас очікують зменшення ставки на 2 п.п. - до 20% річних для стимулювання кредитування.
Водночас директор департаменту казначейсько-інвестиційних послуг Укрексімбанку Антон Болдирєв допускає зниження ставки до 19%, тоді як найсміливіший прогноз - зниження ставки на 4 п.п., до 18% - у голови правління Комінбанку Тетяни Путінцевої.
Кухарчук очікує, що НБУ до кінця року знизить облікову ставку ще на 1 п.п. і на цьому рівні тимчасово зупиниться до весни, щоб максимально знизити ризики очікуваного пом'якшення валютного законодавства і відмови від фіксованого курсу долара.
Тим часом Мамедов вважає, що тенденція більшого зниження облікової ставки збережеться і до кінця року її буде опущено до оголошених центробанком раніше 18% річних.
Схожої думки дотримується і Болдирєв. Зокрема, він зазначив, що Нацбанк має підстави "перевершити свої очікування" і знизити облікову ставку ще сильніше до кінця року, з огляду на те, що у нього залишається ще три можливості для цього. Представник Укрексіму додав, що при цьому варто звертати увагу на ставку депозитних сертифікатів і на сезонні ризики та ризики безпеки.
Він нагадав, що при попередньому зниженні ставки на 3 п.п. - до 22% - ставка за "нічними" депосертифікатами була знижена на 2 п.п. - до 18 п.п., внаслідок чого спред між ними знизився до 4 п.п. "Зробити 19% за обліковою і 16% за овернайтом - це один із варіантів, який ми розглядаємо", - сказав пояснив Болдирєв.
Путінцева не виключила продовження зниження ставки навесні наступного року за умов стабільності подальшого зовнішнього фінансування, вирішення питання експорту зернових і стабільності в енергетичній сфері.
Говорячи про вплив зниження облікової ставки на ставки за депозитами, Кухарчук вважає, що вони будуть на рівні 12-13%, а в разі введення додаткового податку на банки - 12% максимум.
Путінцева також вважає, що зниження облікової ставки до 18% "призведе до зменшення середньої ставки за депозитами з 15% річних до 11-12% річних".
За словами Мамедова, зниження також має сприяти більш активному кредитуванню, що можливо, коли ставки опустяться до 20% річних.
"Головним завданням є змусити банки кредитувати. (...) І тому зараз, коли буде відбуватися зменшення за трендом облікової ставки, потрібно задіяти інші механізми для лояльності банків щодо кредитування", - зазначив банкір.
Поки ж він порадив до оголошення нового рівня ставки 14 вересня встигнути покласти кошти на депозит і купити ОВДП за нинішніми ставками, тоді як позичальникам почекати зниження ставки.
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