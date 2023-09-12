Фінансові новини
- |
- 12.09.23
- |
- 23:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мінфін збільшив надходження від розміщення державних облігацій до 14,3 мільярда гривень
Міністерство фінансів на первинних аукціонах 12 вересня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 14,25 мільярда гривень (в еквіваленті).
Як свідчать дані Мінфіну, від продажу річних облігацій у гривні надійшло 494,98 мільйона гривень під 17,8% річних.
Від продажу ОВДП терміном обігу 22 місяці надійшло 4,16 мільярда гривень під 18,34% річних.
Від продажу ОВДП терміном обігу три роки вдалося залучити 4,36 мільярда гривень під 19,19% річних. Раніше Нацбанк вніс цей випуск ОВДП до переліку бенчмарк-облігацій, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов'язкових резервів.
Крім того, Мінфін розмістив річні валютні облігації на $143,29 мільйона під 4,78% річних.
Як повідомлялося, Міністерство фінансів 5 вересня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 6,43 мільярда гривень.
За даними НБУ, протягом січня - серпня 2023 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 97,94 млрд грн (в еквіваленті) перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в серпні - на 3,64 млрд грн.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|147
|148*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000187207
|Дорозміщення UA4000228449
|Номінальна вартість
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|4 000 000
|4 000 000
|Дата розміщення
|12.09.2023
|12.09.2023
|Дата оплати за придбані облігації
|13.09.2023
|13.09.2023
|Дата оплати відсотків
|04.10.2023
|20.12.2023
|Дата оплати відсотків
|03.04.2024
|19.06.2024
|Дата оплати відсотків
|02.10.2024
|18.12.2024
|Дата оплати відсотків
|18.06.2025
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|77.50
|91.55
|Номінальний рівень дохідності, %
|15.50
|18.31
|Термін обігу (днів)
|385
|644
|Дата погашення
|02.10.2024
|18.06.2025
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|822 812 000
|5 850 142 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|472 812 000
|4 000 000 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|4 199 054 000
|7 350 939 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|6
|27
|Кількість задоволених заявок, шт.
|5
|27
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|17.90
|18.35
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|17.80
|18.15
|Встановлена дохідність, %
|17.80
|18.35
|Середньозважена дохідність, %
|17.80
|18.34
|Надходження до бюджету
|494 982 154.68
|4 163 464 852.89
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|149
|150*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000228381
|Первинне
UA4000228506
(ном. в іноз вал. $США)
|Номінальна вартість
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|150 000
|Дата розміщення
|12.09.2023
|12.09.2023
|Дата оплати за придбані облігації
|13.09.2023
|13.09.2023
|Дата оплати відсотків
|08.11.2023
|Дата оплати відсотків
|08.05.2024
|Дата оплати відсотків
|06.11.2024
|Дата оплати відсотків
|07.05.2025
|Дата оплати відсотків
|05.11.2025
|Дата оплати відсотків
|06.05.2026
|Дата оплати відсотків
|04.11.2026
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|95.90
|-
|Номінальний рівень дохідності, %
|19.18
|4.78
|Термін обігу (днів)
|1 148
|358
|Дата погашення
|04.11.2026
|05.09.2024
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|4 089 250 000
|202 676 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|4 089 250 000
|150 000 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|11 868 094 000
|150 000 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|31
|60
|Кількість задоволених заявок, шт.
|31
|60
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|19.20
|4.80
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|19.00
|4.64
|Встановлена дохідність, %
|19.20
|4.80
|Середньозважена дохідність, %
|19.19
|4.78
|Надходження до бюджету
|4 355 747 453.22
|143 298 845.71
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін пропонує підвищити видатки держбюджету-2023 на безпеку, оборону, ВПО і ПЕК на 328,5 млрд грн
|Частину «недоарештованих» активів Медведчука переписали на людину з оточення Татарова, – ЗМІ
|Зеленський наклав вето на закон про електронне декларування
|78% українців вважають, що президент України несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та військових адміністраціях, - опитування
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мінфін збільшив надходження від розміщення державних облігацій до 14,3 мільярда гривень
|Долар упевнено зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів
|Coinbase запустила Web3-гаманець
|Європейські акції змішалися; інфляція в Іспанії зростає, а ринок праці у Великій Британії остигає
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 12.09.23
|У «Дії» запустили нову військову облігацію – «Євпаторія»
Бізнес
|США перевірять чипи, встановлені в нових смартфонах Huawei
|Видавець USA Today оновив усі спортивні публікації, в яких помилився АІ-репортер
|Apple витрачає «мільйони доларів на день» на навчання штучного інтелекту - The Information
|Маск минулого року зірвав атаку українських дронів на Чорноморський флот РФ, відключивши Starlink — CNN
|12 із 14 заводів Toyota в Японії зупинилися через брак вільного простору на серверах - випуск машин скоротився на 13 000 одиниць на день
|Вчені виростили модель людського ембріона без сперми та яйцеклітини
|Японія запустила на Місяць перший посадковий модуль