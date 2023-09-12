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Мінфін збільшив надходження від розміщення державних облігацій до 14,3 мільярда гривень

23:13 12.09.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів на первинних аукціонах 12 вересня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 14,25 мільярда гривень (в еквіваленті).

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу річних облігацій у гривні надійшло 494,98 мільйона гривень під 17,8% річних.

Від продажу ОВДП терміном обігу 22 місяці надійшло 4,16 мільярда гривень під 18,34% річних.

Від продажу ОВДП терміном обігу три роки вдалося залучити 4,36 мільярда гривень під 19,19% річних. Раніше Нацбанк вніс цей випуск ОВДП до переліку бенчмарк-облігацій, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов'язкових резервів.

Крім того, Мінфін розмістив річні валютні облігації на $143,29 мільйона під 4,78% річних.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів 5 вересня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 6,43 мільярда гривень.

За даними НБУ, протягом січня - серпня 2023 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 97,94 млрд грн (в еквіваленті) перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в серпні - на 3,64 млрд грн.

 

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону147148*
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000187207Дорозміщення UA4000228449
Номінальна вартість  
Кількість виставлених облігацій, шт. 4 000 000 4 000 000
Дата розміщення 12.09.2023 12.09.2023
Дата оплати за придбані облігації 13.09.2023 13.09.2023
Дата оплати відсотків 04.10.2023 20.12.2023
Дата оплати відсотків 03.04.2024 19.06.2024
Дата оплати відсотків 02.10.2024 18.12.2024
Дата оплати відсотків  18.06.2025
Розмір купонного платежу на одну облігацію 77.50 91.55
Номінальний рівень дохідності, % 15.50 18.31
Термін обігу (днів) 385 644
Дата погашення 02.10.2024 18.06.2025
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 822 812 000 5 850 142 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 472 812 000 4 000 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 4 199 054 000 7 350 939 000
Кількість поданих заявок, шт. 6 27
Кількість задоволених заявок, шт. 5 27
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 17.90 18.35
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 17.80 18.15
Встановлена дохідність, % 17.80 18.35
Середньозважена дохідність, % 17.80 18.34
Надходження до бюджету 494 982 154.68 4 163 464 852.89

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону149150*
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000228381Первинне

UA4000228506

(ном. в іноз вал. $США)

Номінальна вартість  
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 150 000
Дата розміщення 12.09.2023 12.09.2023
Дата оплати за придбані облігації 13.09.2023 13.09.2023
Дата оплати відсотків 08.11.2023 
Дата оплати відсотків 08.05.2024 
Дата оплати відсотків 06.11.2024 
Дата оплати відсотків 07.05.2025 
Дата оплати відсотків 05.11.2025 
Дата оплати відсотків 06.05.2026 
Дата оплати відсотків 04.11.2026 
Розмір купонного платежу на одну облігацію 95.90 -
Номінальний рівень дохідності, % 19.18 4.78
Термін обігу (днів) 1 148 358
Дата погашення 04.11.2026 05.09.2024
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 4 089 250 000 202 676 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 4 089 250 000 150 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 11 868 094 000 150 000 000
Кількість поданих заявок, шт. 31 60
Кількість задоволених заявок, шт. 31 60
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 19.20 4.80
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 19.00 4.64
Встановлена дохідність, % 19.20 4.80
Середньозважена дохідність, % 19.19 4.78
Надходження до бюджету 4 355 747 453.22 143 298 845.71

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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