Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар упевнено зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів

15:47 12.09.2023 |

Фінанси

 

Долар США зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у вівторок.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара до шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,27%, ширший WSJ Dollar Index - 0,22%.

Пара євро/долар за даними на 14:55 EET торгується на рівні $1,0717 порівняно з $1,0750 на закриття ринку в понеділок.

Увага трейдерів цього тижня спрямована на дані про динаміку споживчих цін у США за серпень. Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачає прискорення інфляції в Штатах минулого місяця до 3,6% у річному вираженні з липневих 3,2%. Міністерство праці США оприлюднить ці дані в середу, о 15:30 EET.

"Інвестори скоріше вважатимуть за краще тупцювати на місці, ніж робити якісь різкі кроки до виходу даних щодо інфляції в США", - зазначає аналітик Hargreaves Lansdown Сюзанна Стрітер, думку якої наводить Market Watch.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень базової процентної ставки, ймовірність того, що Федеральна резервна система (ФРС) збереже її незмінною (5,25-5,5%) за підсумками засідання 19-20 вересня, трейдери оцінюють у 93%.

Шанси на те, що ставку буде піднято до 5,5-5,75% у листопаді, ринок оцінює у 40%, за даними CME FedWatch.

"Хоча всі очікують, що Федрезерв збереже ставку незмінною цього місяця, подальші перспективи залишаються невизначеними", - каже Стрітер.

Цього тижня відбудеться чергове засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ). Трейдери розходяться в думках про те, чи підніме ЄЦБ ставки вкотре, чи вважатиме за краще зробити паузу в циклі жорсткості, з огляду на сигнали ослаблення економіки.

Європейська комісія (ЄК) у понеділок погіршила прогноз зростання економіки єврозони на 2023 рік до 0,8% з очікуваних раніше 1,1%, на 2024 рік - до 1,3% з 1,6%.

Курс фунта до долара США у вівторок становить $1,2470 порівняно з $1,2508 напередодні.

Вартість американської валюти в парі з єною піднялася до 146,91 єни з 146,59 єни на закриття попередньої сесії. Пара долар/юань торгується на рівні 7,2916 юаня/$1 проти 7,2896 юаня/$1 на закриття попередніх торгів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1906
  0,0073
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3985  0,03 0,09 38,1489  0,02 0,06
EUR 40,2296  0,06 0,14 41,2163  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес