Долар упевнено зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів

Долар США зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у вівторок.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара до шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,27%, ширший WSJ Dollar Index - 0,22%.

Пара євро/долар за даними на 14:55 EET торгується на рівні $1,0717 порівняно з $1,0750 на закриття ринку в понеділок.

Увага трейдерів цього тижня спрямована на дані про динаміку споживчих цін у США за серпень. Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачає прискорення інфляції в Штатах минулого місяця до 3,6% у річному вираженні з липневих 3,2%. Міністерство праці США оприлюднить ці дані в середу, о 15:30 EET.

"Інвестори скоріше вважатимуть за краще тупцювати на місці, ніж робити якісь різкі кроки до виходу даних щодо інфляції в США", - зазначає аналітик Hargreaves Lansdown Сюзанна Стрітер, думку якої наводить Market Watch.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень базової процентної ставки, ймовірність того, що Федеральна резервна система (ФРС) збереже її незмінною (5,25-5,5%) за підсумками засідання 19-20 вересня, трейдери оцінюють у 93%.

Шанси на те, що ставку буде піднято до 5,5-5,75% у листопаді, ринок оцінює у 40%, за даними CME FedWatch.

"Хоча всі очікують, що Федрезерв збереже ставку незмінною цього місяця, подальші перспективи залишаються невизначеними", - каже Стрітер.

Цього тижня відбудеться чергове засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ). Трейдери розходяться в думках про те, чи підніме ЄЦБ ставки вкотре, чи вважатиме за краще зробити паузу в циклі жорсткості, з огляду на сигнали ослаблення економіки.

Європейська комісія (ЄК) у понеділок погіршила прогноз зростання економіки єврозони на 2023 рік до 0,8% з очікуваних раніше 1,1%, на 2024 рік - до 1,3% з 1,6%.

Курс фунта до долара США у вівторок становить $1,2470 порівняно з $1,2508 напередодні.

Вартість американської валюти в парі з єною піднялася до 146,91 єни з 146,59 єни на закриття попередньої сесії. Пара долар/юань торгується на рівні 7,2916 юаня/$1 проти 7,2896 юаня/$1 на закриття попередніх торгів.