Компанія Coinbase запустила Web3-гаманець, що повністю інтегрований у платформу Coinbase Prime і використовує технологію багатосторонніх обчислень.

В повідомленні компанії сказано, що користувачі можуть зберігати активи з підтримуваних мереж, які ще не доступні на Prime Custody, взаємодіяти з децентралізованими додатками і смарт-контрактами та торгувати NFT.

Віцепрезидент Coinbase з інституційних продажів і трейдингу Кевін Джонсон заявив:

«Багато установ шукали надійний доступ до Web3 і DeFi. Наш новий гаманець відповідає цим потребам, надаючи комплексне рішення для сучасного підприємства».

Також в заяві компанії написано, що навіть в найекстремальніших сценаріях, таких як втрата пристрою, користувачі можуть відновити свій гаманець завдяки інноваційним механізмам від Coinbase.







