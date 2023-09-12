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Coinbase запустила Web3-гаманець
14:52 12.09.2023 |
Компанія Coinbase запустила Web3-гаманець, що повністю інтегрований у платформу Coinbase Prime і використовує технологію багатосторонніх обчислень.
В повідомленні компанії сказано, що користувачі можуть зберігати активи з підтримуваних мереж, які ще не доступні на Prime Custody, взаємодіяти з децентралізованими додатками і смарт-контрактами та торгувати NFT.
Віцепрезидент Coinbase з інституційних продажів і трейдингу Кевін Джонсон заявив:
«Багато установ шукали надійний доступ до Web3 і DeFi. Наш новий гаманець відповідає цим потребам, надаючи комплексне рішення для сучасного підприємства».
Також в заяві компанії написано, що навіть в найекстремальніших сценаріях, таких як втрата пристрою, користувачі можуть відновити свій гаманець завдяки інноваційним механізмам від Coinbase.
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