Європейські акції змішалися; інфляція в Іспанії зростає, а ринок праці у Великій Британії остигає

У вівторок європейські фондові ринки торгувалися неоднозначно: інвестори оцінювали дані щодо зайнятості у Великій Британії та дані щодо інфляції в Іспанії напередодні останнього засідання Європейського центрального банку щодо встановлення політики, яке відбудеться пізніше цього тижня.

О 07:55 за Грінвічем індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,2% нижче, CAC 40 у Франції впав на 0,1%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,4%.

Дані, опубліковані раніше у вівторок, показали, що рівень безробіття у Великобританії зріс до 4,3% у липні з 4,2% у попередньому місяці, тоді як кількість заявників у серпні зросла лише на 900 у серпні.

Однак, незважаючи на ці ознаки ослаблення ринку праці Великобританії, середній заробіток, як і раніше, зріс на 7,8%, що дозволяє припустити, що Банку Англії все ще доведеться боротися з інфляційним тиском, заснованим на заробітній платі, коли він збереться наступного тижня.

Політик Банку Англії Кетрін Манн попередила пізно ввечері в понеділок, що ще зарано припиняти підвищення ставок, і багато хто очікує, що центральний банк підвищить їх ще на 25 базисних пунктів.

Напередодні засідання Банку Англії пізніше цього тижня відбудеться засідання ЄЦБ на тлі великої невизначеності щодо результатів, оскільки ціновий тиск залишається підвищеним, а дані показують, що економічна активність нині різко сповільнюється.

Останні дані щодо інфляції в Іспанії показали, що споживчі ціни в серпні зросли на 2,6% у річному обчислені, що зумовлено зростанням вартості палива порівняно зі зростанням на 2,3% у липні.

Результати підтвердили попередню оцінку, опубліковану два тижні тому.

У вівторок з'явилися добрі новини: оптові ціни в Німеччині в серпні знизилися п'ятий місяць поспіль, впавши на 2,7% у серпні порівняно з тим же місяцем минулого року.

ЄЦБ підвищував ставки на кожному зі своїх останніх дев'яти засідань, і тепер політики обговорюють, чи підвищувати ставку за депозитами знову, до 4%, чи призупинити її.

Цього тижня у США також вийдуть дані щодо інфляції, а в середу буде опубліковано серпневий індекс споживчих цін.

Очікується, що Федеральна резервна система знову відмовиться від підвищення наступного тижня, але політики будуть зацікавлені в тому, щоб побачити, що інфляція відіграє важливу роль, і очікується, що базовий індекс споживчих цін знизиться до 4,3% у річному обчисленні.

Щодо корпоративних новин, акції Associated British Foods зросли на 1,1% після того, як власник Primark підвищив прогноз прибутку на весь рік вдруге за чотири місяці, чому сприяли сильні продажі в підрозділах одягу та продуктів харчування.

Акції Smurfit Kappa впали більш ніж на 8% після того, як було оголошено умови угоди про злиття між ірландською компанією та її американським аналогом WestRock з метою створення лідера світового виробництва упаковки, відомого як Смерфіт ВестРок.