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У «Дії» запустили нову військову облігацію – «Євпаторія»
12:00 12.09.2023 |
У застосунку "Дія" тепер можна придбати нову військову облігацію - "Євпаторія".
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зазначається, що 5 вересня Мінфін випустив нові військові облігації на суму 3,5 млрд грн. Середня ставка дохідності на первинних аукціонах за цими облігаціями встановлена на рівні 18,31%, а погашення за ними відбудеться 18 червня 2025 року.
Відповідні військові ОВДП від сьогодні кожен громадянин може придбати в застосунку "Дія" під назвою "Євпаторія".
Також у "Дії" є можливість реінвестувати отримані від погашених військових облігацій кошти в нові облігації "Євпаторія".
"На сьогодні майже 2 млн облігацій придбано саме через застосунок "Дія". Вкладники успішно інвестують свої кошти в деокупацію Донецька, Луганська, Маріуполя, Херсона, Нової Каховки, Енергодара, Бердянська, Севастополя, Мелітополя, а також АР Крим, а відтепер - Євпаторії", - йдеться в повідомленні.
Як додали у Мінфіні, у 2023 році завдяки військовим облігаціям до державного бюджету залучили понад 165 млрд грн.
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