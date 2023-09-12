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АНАЛІТИКА

У «Дії» запустили нову військову облігацію – «Євпаторія»

12:00 12.09.2023 |

Фінанси

 

У застосунку "Дія" тепер можна придбати нову військову облігацію - "Євпаторія".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що 5 вересня Мінфін випустив нові військові облігації на суму 3,5 млрд грн. Середня ставка дохідності на первинних аукціонах за цими облігаціями встановлена на рівні 18,31%, а погашення за ними відбудеться 18 червня 2025 року.

Відповідні військові ОВДП від сьогодні кожен громадянин може придбати в застосунку "Дія" під назвою "Євпаторія".

Також у "Дії" є можливість реінвестувати отримані від погашених військових облігацій кошти в нові облігації "Євпаторія".

"На сьогодні майже 2 млн облігацій придбано саме через застосунок "Дія". Вкладники успішно інвестують свої кошти в деокупацію Донецька, Луганська, Маріуполя, Херсона, Нової Каховки, Енергодара, Бердянська, Севастополя, Мелітополя, а також АР Крим, а відтепер - Євпаторії", - йдеться в повідомленні.

Як додали у Мінфіні, у 2023 році завдяки військовим облігаціям до державного бюджету залучили понад 165 млрд грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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