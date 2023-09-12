Ціни на золото стабілізувалися, очікується індекс споживчих цін, мідь зростає

Ціни на золото практично не змінилися у вівторок, оскільки долар зупинив нещодавні втрати перед публікацією ключових даних щодо інфляції в США пізніше цього тижня, тоді як ціни на мідь утримали нещодавнє зростання, сподіваючись, що найгірше для економіки Китаю вже позаду.

Ціни на зливки отримали деяке полегшення на останніх сесіях, оскільки долар відступив від майже шестимісячного піку через певну фіксацію прибутку. Проте у вівторок долар стабілізувався на азіатських торгах, залишаючись у межах видимості недавніх максимумів.

Перспективи інфляції та відсоткові ставки в США залишаються високими, що вказує на посилення тиску на ціни на золото в найближчі місяці. Ця торгівля також завдала збитків золоту минулого року, оскільки зростання відсоткових ставок збільшило альтернативну вартість інвестицій у зливки.

Спотове золото стабілізувалося на рівні $1922,61 за унцію, у той час як ф'ючерси на золото з закінченням терміну дії в грудні впали на 0,1% до $1945,35 за унцію до 00:54 за східним часом (04:54 за Гринвічем) .

В даний час основна увага приділяється показникам інфляції індексу споживчих цін за серпень, який, як очікується, покаже вищі темпи зростання інфляції, ніж у липні. Очікується, що інфляція у США прискориться на тлі зростання цін на паливо та стійкості роздрібних витрат.

Очікується, що ці дані зададуть тон засідання Федеральної резервної системи наступного тижня, оскільки вища інфляція дасть центральному банку додатковий стимул підтримувати ставки на вищому рівні або навіть підвищувати їх цього року.

Хоча очікується, що банк збереже ставки у вересні на колишньому рівні, вищі показники інфляції можуть спричинити більш яструбний прогноз з боку ФРС. Центральний банк також має намір зберегти ставки на рівні більш ніж 20-річних піків щонайменше до середини 2024 року.

Такий сценарій є негативним прогнозом для золота, враховуючи, що прибутковість долара і казначейських облігацій, ймовірно, продовжуватиме зростати в умовах високих процентних ставок. Послаблення побоювань щодо рецесії у США також заблокувало попит на золото, хоча погіршення торгової напруженості між США та Китаєм призвело до того, що зливки привернули увагу деяких покупців.

Серед промислових металів ціни на мідь продовжили зростання у вівторок, отримавши постійну підтримку позитивних економічних показників Китаю.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,1% до 3,8057 дол. за фунт після зростання більш ніж на 1% на попередній сесії.

Дані, опубліковані в понеділок, показали суттєве поліпшення кредитної активності Китаю в серпні на тлі фінансової підтримки з боку уряду.

Дані також з'явилися після того, як дані, опубліковані у вихідні, показали, що споживча інфляція в Китаї відновилася після дефляційної території в серпні. Це посилило сподівання, що економіка Китаю відновлюється після серйозного уповільнення цього року.

Однак ринки, як і раніше, залишаються дещо незадовільними для найбільшого у світі імпортера міді. Опитування Reuters показало, що у 2023 році очікується зростання економіки Китаю на 5%, що відповідає консервативному прогнозу уряду. Очікується, що у 2024 році зростання також уповільниться.