Nasdaq різко виріс, оскільки Tesla злетіла на тлі оптимізму в галузі штучного інтелекту

У понеділок індекс Nasdaq різко зріс, оскільки Tesla виросла на тлі оптимізму щодо штучного інтелекту, а інвестори чекали на дані щодо інфляції, які будуть опубліковані цього тижня.

Акції Tesla зросли на 10% після того, як Morgan Stanley підвищив рейтинг виробника електромобілів з "рівноважного" до "надлишкового", заявивши, що їх суперкомп'ютер Dojo може підвищити ринкову вартість компанії майже на 600 мільярдів доларів.

Акції інших компаній із мегакапіталізацією також зросли: акції Amazon виросли на 3,5%, а акції Microsoft додали 1,1%.

Акції Meta Platforms підскочили на 3,25% після того, як у недільному звіті йшлося про те, що платформа соціальних мереж працює над новою, потужнішою системою штучного інтелекту.

Акції Walt Disney додали 1,2%, а акції Charter Communications подорожчали на 3,2% після того, як вони досягли угоди про повернення програм Disney, включаючи ESPN, на кабельну службу Spectrum лише за кілька годин до початку передачі НФЛ Monday Night Football ".

Інвестори очікують виходу серпневих даних за індексом споживчих цін, які будуть опубліковані в середу, щоб отримати уявлення про те, наскільки близька Федеральна резервна система до припинення кампанії підвищення процентних ставок. Після цього будуть дані за цінами виробників у четвер.

Опитування Федерального резервного банку Нью-Йорка показало, що загальні погляди американців на інфляцію в серпні мало змінилися, оскільки вони передбачали зростання цін на житло та їжу, хоча очікували погіршення особистого фінансового здоров'я.

"Те, що ми бачимо, - це безліч позитивних настроїв, які насправді пов'язані з бугаєвим настроєм з приводу того, що ймовірні показники індексу споживчих цін і цін виробників будуть помірнішими", - сказав Грег Бассук, головний виконавчий директор AXS Investments Нью-Йорк.

«Поки що показники інфляції за серпень будуть у межах очікувань, ми побачимо, що ФРС відмовиться від додаткових підвищень ставок».

Волл-стріт зафіксувала щотижневі втрати в п'ятницю після нещодавнього зростання цін на нафту і сильніших, ніж очікувалося, економічних даних, які посилили побоювання щодо стійкої інфляції та процентних ставок, які залишаться високими протягом тривалого часу.

За даними CME FedWatch Tool, трейдери бачать 93% ймовірність того, що центральний банк збереже процентні ставки на поточному рівні на своєму вересневому засіданні, тоді як ймовірність паузи в листопаді становить 57%.

Чиновники ФРС вступили в період мовчання, протягом якого вони зазвичай не роблять публічних коментарів доти, доки не буде ухвалено політичне рішення 20 вересня.

Індекс S&P 500 піднявся на 0,67% і закрився на позначці 4487,46 пунктів.

Індекс Nasdaq додав 1,14% до 13 917,89 пунктів, а промисловий індекс Dow Jones зріс на 0,25% до 34 663,72 пунктів.

Обсяг торгів на біржах США був відносно невеликим: було продано 9,3 мільярда акцій порівняно із середнім показником 10,0 мільярдів акцій за попередні 20 сесій.

З 11 галузевих індексів S&P 500 дев'ять виросли, на чолі зі споживчими індексами (+2,77%), за якими йшло зростання на 1,17% у секторі послуг зв'язку.

Акції Qualcomm зросли на 3,9% після того, як виробник чіпів підписав нову угоду з Apple про постачання чіпів 5G виробнику iPhone як мінімум до 2026 року.

Акції Hostess Brands зросли на 19,1% після того, як компанія J.M. Smucker заявила, що придбає виробника Twinkies за 5,6 мільярда доларів.

Число емітентів індексу S&P 500, що зростають, перевищувало кількість падаючих у співвідношенні 1,5 до одного.

Індекс S&P 500 досяг 14 нових максимумів та 11 нових мінімумів; Nasdaq зафіксував 36 нових максимумів та 199 нових мінімумів.