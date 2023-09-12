Фінансові новини
- |
- 12.09.23
- |
- 10:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Nasdaq різко виріс, оскільки Tesla злетіла на тлі оптимізму в галузі штучного інтелекту
07:49 12.09.2023 |
У понеділок індекс Nasdaq різко зріс, оскільки Tesla виросла на тлі оптимізму щодо штучного інтелекту, а інвестори чекали на дані щодо інфляції, які будуть опубліковані цього тижня.
Акції Tesla зросли на 10% після того, як Morgan Stanley підвищив рейтинг виробника електромобілів з "рівноважного" до "надлишкового", заявивши, що їх суперкомп'ютер Dojo може підвищити ринкову вартість компанії майже на 600 мільярдів доларів.
Акції інших компаній із мегакапіталізацією також зросли: акції Amazon виросли на 3,5%, а акції Microsoft додали 1,1%.
Акції Meta Platforms підскочили на 3,25% після того, як у недільному звіті йшлося про те, що платформа соціальних мереж працює над новою, потужнішою системою штучного інтелекту.
Акції Walt Disney додали 1,2%, а акції Charter Communications подорожчали на 3,2% після того, як вони досягли угоди про повернення програм Disney, включаючи ESPN, на кабельну службу Spectrum лише за кілька годин до початку передачі НФЛ Monday Night Football ".
Інвестори очікують виходу серпневих даних за індексом споживчих цін, які будуть опубліковані в середу, щоб отримати уявлення про те, наскільки близька Федеральна резервна система до припинення кампанії підвищення процентних ставок. Після цього будуть дані за цінами виробників у четвер.
Опитування Федерального резервного банку Нью-Йорка показало, що загальні погляди американців на інфляцію в серпні мало змінилися, оскільки вони передбачали зростання цін на житло та їжу, хоча очікували погіршення особистого фінансового здоров'я.
"Те, що ми бачимо, - це безліч позитивних настроїв, які насправді пов'язані з бугаєвим настроєм з приводу того, що ймовірні показники індексу споживчих цін і цін виробників будуть помірнішими", - сказав Грег Бассук, головний виконавчий директор AXS Investments Нью-Йорк.
«Поки що показники інфляції за серпень будуть у межах очікувань, ми побачимо, що ФРС відмовиться від додаткових підвищень ставок».
Волл-стріт зафіксувала щотижневі втрати в п'ятницю після нещодавнього зростання цін на нафту і сильніших, ніж очікувалося, економічних даних, які посилили побоювання щодо стійкої інфляції та процентних ставок, які залишаться високими протягом тривалого часу.
За даними CME FedWatch Tool, трейдери бачать 93% ймовірність того, що центральний банк збереже процентні ставки на поточному рівні на своєму вересневому засіданні, тоді як ймовірність паузи в листопаді становить 57%.
Чиновники ФРС вступили в період мовчання, протягом якого вони зазвичай не роблять публічних коментарів доти, доки не буде ухвалено політичне рішення 20 вересня.
Індекс S&P 500 піднявся на 0,67% і закрився на позначці 4487,46 пунктів.
Індекс Nasdaq додав 1,14% до 13 917,89 пунктів, а промисловий індекс Dow Jones зріс на 0,25% до 34 663,72 пунктів.
Обсяг торгів на біржах США був відносно невеликим: було продано 9,3 мільярда акцій порівняно із середнім показником 10,0 мільярдів акцій за попередні 20 сесій.
З 11 галузевих індексів S&P 500 дев'ять виросли, на чолі зі споживчими індексами (+2,77%), за якими йшло зростання на 1,17% у секторі послуг зв'язку.
Акції Qualcomm зросли на 3,9% після того, як виробник чіпів підписав нову угоду з Apple про постачання чіпів 5G виробнику iPhone як мінімум до 2026 року.
Акції Hostess Brands зросли на 19,1% після того, як компанія J.M. Smucker заявила, що придбає виробника Twinkies за 5,6 мільярда доларів.
Число емітентів індексу S&P 500, що зростають, перевищувало кількість падаючих у співвідношенні 1,5 до одного.
Індекс S&P 500 досяг 14 нових максимумів та 11 нових мінімумів; Nasdaq зафіксував 36 нових максимумів та 199 нових мінімумів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|78% українців вважають, що президент України несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та військових адміністраціях, - опитування
ТОП-НОВИНИ
|Rheinmetall поставить Україні ще 40 БМП Marder
|Вперше на українських АЕС завантажили паливо Westinghouse, вироблене спільно з Енергоатомом
|Лідери G-20 закликали відновити «зернову угоду»
|НАБУ арештовує активи Коломойського: 300 компаній, тисячі об’єктів нерухомості, автівок та суден
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ціни на золото стабілізувалися, очікується індекс споживчих цін, мідь зростає
|Азіатські акції тупцюють на місці через зосередженність на відсоткових ставках та інфляції
|Єна зростає, долар шукає підлогу напередодні даних щодо інфляції в США
|Nasdaq різко виріс, оскільки Tesla злетіла на тлі оптимізму в галузі штучного інтелекту
|Країни G20 оголосили про плани створення нових правил звітності щодо криптовалют
|Банки за минулий тиждень видали ще понад ₴2 мільярда доступних кредитів
Бізнес
|Apple витрачає «мільйони доларів на день» на навчання штучного інтелекту - The Information
|Маск минулого року зірвав атаку українських дронів на Чорноморський флот РФ, відключивши Starlink — CNN
|12 із 14 заводів Toyota в Японії зупинилися через брак вільного простору на серверах - випуск машин скоротився на 13 000 одиниць на день
|Вчені виростили модель людського ембріона без сперми та яйцеклітини
|Японія запустила на Місяць перший посадковий модуль
|Apple придбала BIS Record – шведський лейбл класичної музики
|Українські підприємці знову можуть реєструвати бізнес на Google-картах