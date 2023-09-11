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АНАЛІТИКА

Країни G20 оголосили про плани створення нових правил звітності щодо криптовалют

 

Лідери країн «Великої Двадцятки» (G20) наполягають на якнайшвидшому впровадженні міжнародних правил для криптовалют, повідомляє The Economic Times.

Під час дводенного саміту G20, який проходив в Нью-Делі з 9 по 10 вересня, чиновники повідомили про плани створення системи, що регулюватиме процес обміну інформацією про операції з криптоактивами між юрисдикціями.

Цю схему планують впровадити у 2027 році. Також країни будуть обмінюватися даними про транзакції, які здійснюються на нерегульованих криптовалютних біржах і у провайдерів гаманців.

Запропоновані зміни стосуватимуться таких країн, як Австралія, Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Мексика, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Південна Африка, Південна Корея і Японія, а також Європейського Союзу.

Країни G20 оголосили про плани створення нових правил звітності щодо криптовалют

 
Джерело: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin
 

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