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Банки за минулий тиждень видали ще понад ₴2 мільярда доступних кредитів
В Україні за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" минулого тижня видано 539 пільгових кредитів на загальну суму 2,1 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
При цьому за час дії воєнного стану за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 36 730 кредитних договорів на загальну суму 141,9 млрд грн (у тому числі банками державного сектору - 28 052 кредитних договори на 75 млрд грн).
З них 6,99 млрд грн видано на інвестиційні цілі; 7,94 млрд грн - як антикризові кредити; 4,06 млрд грн - на рефінансування попередньо отриманих кредитів; 36,75 млрд грн - кредити для сільгосптоваровиробників; 55,28 млрд грн - на антивоєнні цілі.
Загалом станом на 11 вересня 2023 року від моменту старту державної програми суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 71 552 кредити на загальну суму 231,6 млрд грн.
За даними Мінфіну, серед уповноважених банків у трійці лідерів за кількістю укладених кредитних договорів - ПриватБанк (33100 договорів), Ощадбанк (10557) та Райффайзен Банк (5407); за сумою укладених договорів - ПриватБанк (45,57 млрд грн), Ощадбанк (28,78 млрд грн)та ПУМБ (27,03 млрд грн.).
Як повідомлялось, програму «Доступні кредити 5-7-9%» реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є уряд України в особі Міністерства фінансів. ФРП уклав угоди про співробітництво із 45 банками.
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