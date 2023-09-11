Долар дешевшає до євро і фунта стерлінгів, втрачає 1% у парі з єною

Долар США дешевшає до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у понеділок.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,38%, ширший WSJ Dollar Index - 0,48%.

Пара євро/долар за даними на 15:35 EET торгується на рівні $1,0723 порівняно з $1,0703 на закриття ринку в п'ятницю.

Увагу трейдерів цього тижня спрямовано на дані про динаміку споживчих цін у США за серпень, а також на засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ). Трейдери розходяться в думках про те, чи підніме ЄЦБ ставки за підсумками вересневого засідання, чи вважатиме за краще зробити паузу в циклі посилення, враховуючи сигнали ослаблення економіки.

Європейська комісія (ЄК) у понеділок погіршила прогноз зростання економіки єврозони на 2023 рік до 0,8% з очікуваних раніше 1,1%, на 2024 рік - до 1,3% із 1,6%.

Курс фунта до долара США піднявся під час торгів до $1,2517 порівняно з $1,2467 напередодні.

Вартість американської валюти в парі з єною падає на заявах голови японського ЦБ Кадзуо Уеди про те, що Банк Японії може згорнути політику від'ємних процентних ставок, коли зрозуміє, що близький до досягнення цілі стійкої інфляції на рівні 2%.

До кінця поточного року у ЦБ, ймовірно, буде достатньо інформації, щоб ухвалити рішення про те, чи можна відмовлятися від від'ємної ставки, сказав Уеда в інтерв'ю газеті Yomiuri.

"Якщо ми вважатимемо, що зможемо досягти цілей щодо інфляції навіть після відмови від від'ємної ставки, ми відмовимося від неї", - зазначив Уеда.

Курс долара до єни за даними на 15:35 EET впав на 1%, до 146,39 єни проти 147,82 єни на закриття попередньої сесії. Раніше під час торгів вартість американської валюти опускалася до 145,92 єни.

Пара долар/юань торгується на рівні 7,2952 юаня/$1 проти 7,3434 юаня/$1 на закриття попередніх торгів.