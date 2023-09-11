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АНАЛІТИКА

Голова Банку Японії Уеда натякнув на можливість відмови від від'ємних ставок, єна дорожчає

15:17 11.09.2023 |

Фінанси

 

Банк Японії може згорнути політику від'ємних процентних ставок, коли зрозуміє, що близький до досягнення цілі стійкої інфляції на рівні 2%, заявив голова японського ЦБ Кадзуо Уеда в інтерв'ю газеті Yomiuri.

До кінця поточного року у ЦБ, ймовірно, буде достатньо інформації, щоб ухвалити рішення про те, чи можна відмовлятися від від'ємної ставки, сказав Уеда.

Японський ЦБ утримує короткострокову процентну ставку за депозитами на рівні мінус 0,1% річних.

"Якщо ми вважатимемо, що зможемо досягти цілей щодо інфляції навіть після відмови від від'ємної ставки, ми відмовимося від неї", - зазначив Уеда.

Ключовий показник інфляції в Японії тримається вище 2% уже понад рік, і експерти чекають, що Банк Японії почне підвищувати ставку, пише The Japan Times. Уеда, однак, неодноразово наголошував на необхідності збереження ультрам'якої монетарної політики доти, доки у ЦБ не з'явиться впевненості в стійкості 2%-ї інфляції.

Він повторив цю думку в інтерв'ю Yomiuri, зазначивши, що Банк Японії "терпляче" дотримуватиметься ультрам'якої політики в найближчому майбутньому.

При цьому, за словами Уеди, японський ЦБ не закриватиме очі на ризик того, що інфляція перевищуватиме очікування. Зростання зарплат починає штовхати вгору ціни на послуги, додав він.

Ключове питання полягає в тому, чи продовжать зарплати зростати наступного року, сказав Уеда.

Єна різко зміцнюється в парі з доларом у понеділок на заявах Уеди, прибутковості японських держоблігацій зростають.

Курс долара до єни за даними на 13:50 EET впав на 0,7%, до 146,83 єни проти 147,82 єни на закриття попередньої сесії. Раніше під час торгів вартість американської валюти опускалася до 145,92 єни.

Прибутковість десятирічних японських держпаперів зросла на 5,2 базисного пункту, до 0,702% - максимуму з 2014 року, зазначає Market Watch.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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