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АНАЛІТИКА

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив про стурбованість зміцненням гривні та розраховує на послаблення курсу до 41,4 грн/$1

12:37 11.09.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів і представники бізнесу очікують на ослаблення курсу у 2024 році.

Про це йшлося під час заходу, організованого Європейською бізнес асоціацією "EBA Global Outlook: Нова економіка України".

Так, згідно з озвученими прогнозами, гривня перетне позначку 41 грн за долар.

Зокрема, в уряді передбачають на 2024 рік курс 41,4 грн за долар. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Нас турбує зміцнення гривні. У нас немає жодних фундаментальних чинників для цього. Це мінус, про який ми комунікуємо з НБУ та МВФ. Це мінус для експортерів На наступний рік передбачаємо курс 41,4 грн/$1", - сказав він.

Марченко уточнив, що йдеться про прогноз Мінекономіки та інших уповноважених структур, на які Мінфін орієнтується.

Це приблизно відповідає очікуванням бізнесу. Як зазначають в Європейській бізнес асоціації курс гривні в наступному році сягне 41 грн за долар.
За матеріалами: Економічна правда
 

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