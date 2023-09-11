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Міністр фінансів Сергій Марченко заявив про стурбованість зміцненням гривні та розраховує на послаблення курсу до 41,4 грн/$1
Міністерство фінансів і представники бізнесу очікують на ослаблення курсу у 2024 році.
Про це йшлося під час заходу, організованого Європейською бізнес асоціацією "EBA Global Outlook: Нова економіка України".
Так, згідно з озвученими прогнозами, гривня перетне позначку 41 грн за долар.
Зокрема, в уряді передбачають на 2024 рік курс 41,4 грн за долар. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
"Нас турбує зміцнення гривні. У нас немає жодних фундаментальних чинників для цього. Це мінус, про який ми комунікуємо з НБУ та МВФ. Це мінус для експортерів На наступний рік передбачаємо курс 41,4 грн/$1", - сказав він.
Марченко уточнив, що йдеться про прогноз Мінекономіки та інших уповноважених структур, на які Мінфін орієнтується.
Це приблизно відповідає очікуванням бізнесу. Як зазначають в Європейській бізнес асоціації курс гривні в наступному році сягне 41 грн за долар.
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