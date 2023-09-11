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Європейські акції зростають; Засідання ЄЦБ, інфляція у США визначатиме настрої
12:10 11.09.2023 |
У понеділок європейські фондові ринки торгувалися з підвищенням, і інвестори з обережністю чекають на засідання Європейського центрального банку щодо встановлення політики, яке відбудеться пізніше цього тижня.
О 03:35 за східним часом (07:35 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,8% вище, FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,9%, а CAC 40 у Франції піднявся на 1%.
Засідання ЄЦБ відбудеться у четвер, і інвестори дуже не впевнені у його результатах, оскільки ціновий тиск залишається підвищеним, а дані показують, що економічна активність зараз різко сповільнюється.
Остання ілюстрація погіршення економічних перспектив, як очікується, надійде з Італії пізніше в понеділок. .
Дані, опубліковані минулого тижня, показали, що валовий внутрішній продукт єврозони у другому кварталі порівняно з попередніми трьома місяцями зріс лише на 0,1%, тоді як споживчі ціни в Німеччині, що домінує в єврозоні, у серпні зросли на 6, 1% у річному обчисленні, тобто більш ніж у три рази перевищує середньостроковий цільовий показник центрального банку, 2%.
ЄЦБ підвищував ставки на кожному зі своїх останніх дев'яти засідань, і тепер політики обговорюють, чи підвищувати ставку за депозитами знову, до 4%, чи притримати її.
Проблема, з якою стикаються політики, полягає в тому, що якщо вони вважають за необхідне подальше посилення політики, то вересень, ймовірно, стане останнім шансом.
"Якщо ви не зможете змусити себе підвищити ставки у вересні, то у жовтні ситуація не буде сильнішою, оскільки економічні дані, швидше за все, погіршаться, а інфляція у вересні трохи знизиться", - сказав головний європейський економіст UBS Рейнхард Клюзе.
Європейські інвестори також стежитимуть за економічними подіями цього тижня: ключові дані щодо інфляції у США будуть опубліковані у вигляді останнього індексу споживчих цін у середу та індексу цін виробників у четвер.
Ці дані з'явилися після того, як низка сильніших, ніж очікувалося, економічних показників минулого тижня відновила побоювання, що Федеральна резервна система США може підвищити ставки сильніше, ніж очікувалося.
У корпоративному секторі акції Societe Generale зросли на 1,7% після того, як французький кредитор оголосив про плани створити приватний борговий фонд разом із керуючим активами Brookfield Corp. із загальним обсягом 10 мільярдів євро (1 євро = 1,0732 долара США). протягом наступних чотирьох років.
Фонд «здійснить позитивний вплив на реальну економіку», заявив у прес-релізі генеральний директор SocGen Славомір Крупа.
В інших країнах технологічний сектор залишається в центрі уваги після того, як Alibaba Group оголосила, що виконавчий директор, що йде, Деніел Чжан також піде з посади голови хмарного підрозділу.
Цей крок був багато в чому несподіваним для ринків, і акції гіганта електронної комерції різко впали в Гонконгу, враховуючи, що Чжан мав очолити хмарний підрозділ Alibaba, оскільки найближчими місяцями компанія почне поділ на шість частин.
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