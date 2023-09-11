ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 11.09.23

Курс ВВП-варантів за підсумками торгів у п'ятницю зріс приблизно на 2 відсоткові пункти - до 49,2% номіналу, максимуму від початку повномасштабної агресії Росії, в перший день якої вони впали до 22,4%, а потім опускалися нижче 20% і навіть 15%.