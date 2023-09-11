S&P 500 закрився невеликим зростанням напередодні даних щодо інфляції в США

У п'ятницю індекс S&P 500 закрився трохи вищим, але значно нижчим за свій сесійний максимум, і всі три основні індекси Волл-стріт продемонстрували щотижневе зниження, оскільки інвестори переймалися з приводу процентних ставок і з нетерпінням чекали майбутніх показників інфляції в США.

Інвестори стурбовані зростанням цін на нафту і з нетерпінням чекають на вихід індексу споживчих цін (ІСЦ) за серпень, який має вийти 13 вересня, у пошуках сигналів про ймовірні дії Федеральної резервної системи за процентними ставками.

У той час як трейдери роблять ставку на ймовірність того, що 20 вересня ФРС збереже ставки на поточному рівні приблизно з 93% ймовірністю , вони оцінюють більш врівноважену ймовірність у 53,5% на ще одну паузу на листопадовому засіданні, згідно з даними CME FedWatch tool.

Прибутковість еталонних 10-річних облігацій США знизилася, п'ятничне зростання прибутковості 2-річних казначейських облігацій США, схоже, чинило тиск на акції. Девід Лефковіц, голова відділу акцій США в UBS Global Wealth Management, зазначив, що з початку серпня інвестори дедалі більше стурбовані зростанням ставок.

"В останні тижні тон змінився через підвищення ставок. Люди ставлять питання, чи становить це ризик для економічного зростання. Чи призведуть більш високі ставки до деякого уповільнення у поєднанні зі скороченням надмірних споживчих заощаджень", - сказав Лефковіц, який також висловив стурбованість щодо високих оцінок акцій.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 75,86 пункту, або 0,22%, до 34 576,59, S&P 500 додав 6,35 пункту, або 0,14%, до 4 457,49, а індекс Nasdaq Composite додав 12, 69 пунктів, або 0,09%, до 13 761,53.

За тиждень, який був скорочений через святкування Дня праці в понеділок, S&P 500 упав на 1,3%, а Nasdaq втратив 1,9%, при цьому обидва індекси зафіксували двотижневе зростання. Індекс Dow знизився на 0,8%.

Акції Apple у п'ятницю змогли піднятися на 0,3%, хоча ціна закриття на позначці $178,18 була приблизно на $2 нижче за сесійний максимум, оскільки ралі зайшло в глухий кут. Акції виробника iPhone різко впали на попередніх двох сесіях, що призвело до падіння ширшого технологічного сектора на новинах, що Пекін заборонив службовцям центрального уряду використовувати iPhone на роботі.

Після втрати 2,9% за дві сесії технологічний сектор індексу S&P 500 закрився зростанням. Але енергетика, що піднялася на 0,97%, продемонструвала найбільший відсотковий приріст серед 11 галузей промисловості, що входять до індексу S&P 500, на тлі зростання цін на нафту.

У секторі комунальних послуг денний приріст становив 0,96%, тоді як найбільшим спадом став сектор нерухомості, що втратив 0,63%.

Поряд із зростанням ф'ючерсів на сиру нафту протягом трьох місяців поспіль і позитивним початком вересня, економічні дані цього тижня також посилили побоювання щодо інфляції. Дані про діяльність у сфері послуг виявилися сильнішими за очікування, а щотижневі заявки на допомогу по безробіттю знизилися.

"Я очікую, що індекс споживчих цін може виявитися вищим, ніж очікувалося (з урахуванням того, що ціна на нафту підніметься вище"), - сказав Філ Бланкато, головний виконавчий директор Ladenburg Thalmann Asset Management.

«У нас є проблема, через яку зрештою ФРС може бути загнана в кут, і хоча вони можуть узяти паузу через ефект запізнення, я не думаю, що вони закінчили».

Змішані коментарі представників ФРС посилили невизначеність. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Вільямс залишив свої варіанти відкритими, тоді як президент ФРБ Далласа Лорі Логан заявила, що, хоча «може бути доцільно» зберегти ставки стабільними на наступному засіданні, може знадобитися подальше посилення.

Акції Kroger зросли на 3% після того, як рітейлер перевершив прогнози щодо квартального скоригованого прибутку.

Акції Gilead Sciences додали 2,8% після того, як BofA Securities підвищив рейтинг виробника ліків із нейтрального до «купувати».

Акції GameStop впали на 6% після повідомлення про те, що Комісія з цінних паперів та бірж США проводить розслідування щодо голови роздрібної мережі відеоігор Райана Коена.

Число зростаючих емітентів на Нью-Йоркській фондовій біржі перевищувало кількість падаючих у співвідношенні 1,14 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,19 до 1 сприяло падінню.

Індекс S&P 500 встановив 13 нових 52-тижневих максимумів та 17 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 36 нових максимумів та 229 нових мінімумів.

На біржах США з рук до рук перейшло 8,89 млрд акцій порівняно з 9,96 млрд ковзних середніх за останні 20 сесій.