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В JPMorgan назвали собівартість видобутку одного біткоїна
23:32 08.09.2023 |
Інвестиційний банк JPMorgan Chase змінив прогноз собівартості майнінгу першої криптовалюти, повідомляє The Block. За даними аналітиків, для того, щоб видобути 1 BTC потрібно $18 000 в порівнянні з $21 000 раніше.
Таку оцінку експерти зробили після того, як переглянули методику Кембриджського індексу споживання електроенергії мережею біткоїна (CBECI).
«Поточна собівартість видобутку біткоїна знизилася приблизно до $18 000 за новою методикою проти $21 000 за старою. Відповідно, зміна цін на електроенергію тепер чинитиме менший вплив на вартість майнінгу біткоїна», - зазначають аналітики.
Раніше зміна вартості електроенергії на один цент за кВт/год призводила до зміни собівартості видобутку біткоїна на $4300. Проте після перегляду методики CBECI ця цифра знизилася до $3800, заявили експерти.
Вони додали, що чутливість до цін на електроенергію механічно подвоїться після халвінгу у 2024 році.
Нагадаємо, раніше в JPMorgan заявили, що біткоїн-майнери інвестують у ШІ для диверсифікації ризиків.
Джерело: incrypted.com
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