В JPMorgan назвали собівартість видобутку одного біткоїна

Інвестиційний банк JPMorgan Chase змінив прогноз собівартості майнінгу першої криптовалюти, повідомляє The Block. За даними аналітиків, для того, щоб видобути 1 BTC потрібно $18 000 в порівнянні з $21 000 раніше.

Таку оцінку експерти зробили після того, як переглянули методику Кембриджського індексу споживання електроенергії мережею біткоїна (CBECI).

«Поточна собівартість видобутку біткоїна знизилася приблизно до $18 000 за новою методикою проти $21 000 за старою. Відповідно, зміна цін на електроенергію тепер чинитиме менший вплив на вартість майнінгу біткоїна», - зазначають аналітики.

Раніше зміна вартості електроенергії на один цент за кВт/год призводила до зміни собівартості видобутку біткоїна на $4300. Проте після перегляду методики CBECI ця цифра знизилася до $3800, заявили експерти.

Вони додали, що чутливість до цін на електроенергію механічно подвоїться після халвінгу у 2024 році.

Нагадаємо, раніше в JPMorgan заявили, що біткоїн-майнери інвестують у ШІ для диверсифікації ризиків.

Джерело: incrypted.com

