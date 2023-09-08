Долар США стабільний до євро і фунта, юань надалі дешевшає

Долар США стабільний до євро і фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю, слабо зміцнюється в парі з єною.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,03%, ширший WSJ Dollar Index - 0,05%.

Пара євро/долар за даними на 15:00 EET торгується на рівні $1,0699 порівняно з $1,0697 на закриття ринку в четвер.

Євро завершує зниженням до долара восьмий тиждень поспіль у зв'язку з сигналами про те, що ситуація в економіці єврозони гірша, ніж у США. Із середини липня європейська валюта подешевшала більш ніж на 5% до долара.

Слабкі статдані щодо економіки єврозони змушують інвесторів сумніватися в тому, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) знову підвищить ставки на майбутньому засіданні, зазначає Financial Times. Імовірність підйому ставки за депозитами до 4% з нинішніх 3,75% на засіданні 14 вересня оцінюється ринком у 35%.

Курс фунта в п'ятницю становить $1,2470 проти $1,2471 напередодні.

Вартість долара в парі з єною піднялася до 147,47 єни порівняно з 147,3 єни за підсумками попередніх торгів.

Юань, що подешевшав напередодні до мінімуму за 16 років, продовжує втрачати у вартості. Пара долар/юань за даними на 15:00 кв торгується на рівні 7,3396 юаня/$1 порівняно з 7,3286 юаня/$1 на закриття ринку в четвер.

Курс долара в парі з офшорним юанем становить 7,3538 юаня/$1 проти 7,3419 юаня/$1 напередодні. Під час сесії він піднімався до 7,3624 юаня/$1, впритул наблизившись до рекордного мінімуму.

