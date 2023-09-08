ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 08.09.23

Ціни на золото трохи зросли з 10-денного мінімуму, отримавши деяке полегшення, оскільки долар відкотився від майже шестимісячного максимуму, тоді як слабкі дані з Японії та побоювання загострення напруженості між США та Китаєм також викликали попит на золото.