Ціни на золото зростають, оскільки долар відступає від шестимісячних піків

Ціни на золото трохи зросли з 10-денного мінімуму в п'ятницю, отримавши деяке полегшення, оскільки долар відкотився від майже шестимісячного максимуму, тоді як слабкі дані з Японії та побоювання загострення напруженості між США та Китаєм також викликали певний попит на золото, як безпечний прихісток.

Але ціни на золото, як і раніше, рухаються до тижневого падіння, перебуваючи під тиском побоювань щодо зростання відсоткових ставок після сильних даних щодо ринку праці в США та інфляції.

Стрибок курсу долара та прибутковості казначейських облігацій негативно позначився на золоті протягом усього тижня, хоча деяка фіксація прибутку по долару пішла на користь цінам на зливки у п'ятницю. Долар упав майже на 0,2% до кошика валют, а прибутковість 10-річних казначейських облігацій впала на 0,8%.

О 01:08 за східним часом (05:08 за Грінвічем) спотове золото зросло на 0,3% до $1925,04 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в грудні, зросли на 0,3% до $1948,95 за унцію. Обидва інструменти впали приблизно на 0,7% за тиждень.

Погіршення риторики між Вашингтоном і Пекіном, особливо після повідомлень про те, що Китай попросив урядовців припинити використання iPhone від Apple, спрямувало деякі позиції в золоті як безпечну гавань.

Ринки побоюються нових збоїв у світовій торгівлі, спричинених відновленням китайсько-американської торгової війни, оскільки деякі американські законодавці також закликали до повної заборони експорту технологій до Китаю.

Сильні дані щодо заявок на допомогу з безробіття та цін у секторі послуг, опубліковані раніше цього тижня, посилили побоювання, що Федеральна резервна система матиме більше стимулів для підтримки високих ставок.

Хоча очікується, що центральний банк пізніше цього місяця збереже ставки на стабільному більш ніж 20-річному максимумі, очікується, що він також значною мірою збереже свої яструбині заяви на тлі стійкої інфляції та сильного ринку праці.

Перспектива вищих ставок США обіцяє погані новини для золота, враховуючи, що вищі ставки збільшують альтернативні витрати інвестування в недохідні активи.

Зниження шансів на рецесію у США також призвело до слабких перспектив привабливості золота як безпечної гавані. Але погіршення економічних умов інших частинах земної кулі все ще може підтримати попит на жовтий метал.

Дані п'ятниці показали, що в другому кварталі японська економіка зросла менше, ніж передбачалося. Цьому передувала низка слабких економічних показників з Китаю, особливо щодо активності у сфері міжнародної торгівлі та послуг.

Серед промислових металів ф'ючерси на мідь впали на 0,4% до $3,7453 за фунт у п'ятницю, збільшивши втрати на тлі побоювань з приводу великого імпортера Китаю.

Крім погіршення китайсько-американських відносин дані Китаю в четвер також показали, що імпорт міді в країну в серпні впав на 5% порівняно з попереднім місяцем. Це вказує на те, що попит на червоний метал знижується на тлі слабкої виробничої активності та нестачі коштів на ринку нерухомості.

Інвестори зараз чекають на нові заходи стимулювання з боку найбільшого у світі імпортера міді, хоча Пекін зберігає в цілому консервативний підхід до надання додаткової економічної підтримки.