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У серпні обсяг спотових торгів на крипторинку досяг мінімуму за 4 роки
23:55 07.09.2023 |
У серпні 2023 року сукупний обсяг торгів криптодеривативами й на спотовому ринку на централізованих біржах скоротився на 11,5% - до $2,09 трлн. Це одне з найнижчих значень із жовтня 2020 року, випливає зі щомісячного звіту постачальника індексів CCData.
Водночас обсяги спотових торгів впали до найнижчого рівня з березня 2019 року, вказують аналітики.
У спотовому секторі простежується падіння другий місяць поспіль. Обсяг торгів тут склав $475 млрд (-7,78% порівняно з липнем 2023 року). Це новий мінімум від лютого 2019 року.
На ринку криптодеривативів цей показник знизився на 12% - до $1,62 трлн. Це друге найнижче значення з 2021 року. Водночас частка криптодеривативів на всьому ринку скорочується третій місяць поспіль і становить 77,3%.
Лідером серед централізованих бірж (CEX) залишається Binance. У серпні обсяг торгів криптодеривативами на майданчику становив $865 млрд (-18,1% порівняно з минулим місяцем). У топ-3 входять також OKX ($315 млрд, -10,9%) і ByBit ($205 млрд, -4,75%):
Binance, як і раніше, контролює частку сегмента в 53,5%. На OKX і ByBit припадають 19,5% і 12,7% відповідно.
«Низький обсяг спотових торгів і коливання даних щодо відкритого інтересу дають змогу припустити, що ринок наразі рухомий спекуляціями», - йдеться у звіті.
Також аналітики CCData зазначили, що перемога Grayscale Investments над Комісією з цінних паперів і бірж США хоч і призвела до стрибка курсу біткоїна, практично не вплинула на ринок загалом.Джерело: incrypted.com
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