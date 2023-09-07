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Рішення про перехід до нового режиму курсоутворення не прив'язане до засідань щодо облікової ставки - голова НБУ
Голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний радить не чекати на заяву про перехід до нового режиму курсоутворення в дні оголошення рішень щодо облікової ставки, її буде зроблено, коли настануть необхідні передумови.
"Рішення щодо курсу жодним чином не прив'язане до наших засідань з монетарної політики. Таке хибне враження могло скластися через те, що коригування офіційного курсу у 2022 році відбулося разом із рішенням про облікову ставку", - написав він у фейсбуці за підсумками зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією 6 вересня.
Пишний додав, що Нацбанк хоче здійснити цей перехід із позиції сили, коли ринок зможе адекватно відреагувати на це рішення, а макрофінансовій стабільності нічого не загрожуватиме.
"Мета - зберегти курсову стійкість і посилити адаптивність економіки", - наголосив голова НБУ.
За його словами, під час ухвалення рішення центробанк дивитиметься на такі ключові показники, як інфляція й очікування; резерви та стійкість валютного ринку; процентні ставки та параметри фінансової стійкості.
"І справді, у цьому напрямі вже є значний прогрес, однак робота триває", - зазначив Пишний.
Раніше в серпні Нацбанк на зустрічі з аналітиками припускав, що рішення відмовитися від фіксації офіційного обмінного курсу і рухатися в бік більшої гнучкості може бути ухвалене в коротко- і середньостроковій перспективі.
Водночас у Нацбанку додали, що навіть у разі переходу до більшої гнучкості курсу НБУ ще довго братиме активну участь у валютному ринку й перекриватиме структурний дефіцит іноземної валюти, що дасть змогу курсу гривні коливатися в обидві боки: не лише слабшати, а і зміцнюватися.
"Водночас більш гнучкий обмінний курс дасть змогу ефективніше реагувати на зміну макроекономічних умов і зробить економіку та валютний ринок більш стійкими", - зазначили в центробанку.
Пишний також повідомив, що НБУ зосереджується на такому важливому для бізнесу напрямі, як кредитування, де зафіксовано припинення спаду, і разом із партнерами в уряді готує Стратегію відновлення кредитування.
"Ми разом із нашими партнерами працюємо над Стратегією відновлення кредитування", - повідомив він.
Триває оцінка стійкості банків за нашим технічним завданням, і ми матимемо достатнє розуміння того, в якому стані банківська система. Ми готові долучати до діалогу бізнес, щоб кожен учасник процесу міг висловити свої побажання.
ЄБА в пресрелізі додала, що незважаючи на рекомендації МВФ сфокусувати держпрограми підтримки кредитування на малий і середній бізнес, Нацбанк наголосив на важливості підтримки і для великих компаній, тому наразі триває обговорення можливих її форматів із Мністерством економіки.
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