Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рішення про перехід до нового режиму курсоутворення не прив'язане до засідань щодо облікової ставки - голова НБУ

18:19 07.09.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний радить не чекати на заяву про перехід до нового режиму курсоутворення в дні оголошення рішень щодо облікової ставки, її буде зроблено, коли настануть необхідні передумови.

"Рішення щодо курсу жодним чином не прив'язане до наших засідань з монетарної політики. Таке хибне враження могло скластися через те, що коригування офіційного курсу у 2022 році відбулося разом із рішенням про облікову ставку", - написав він у фейсбуці за підсумками зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією 6 вересня.

Пишний додав, що Нацбанк хоче здійснити цей перехід із позиції сили, коли ринок зможе адекватно відреагувати на це рішення, а макрофінансовій стабільності нічого не загрожуватиме.

"Мета - зберегти курсову стійкість і посилити адаптивність економіки", - наголосив голова НБУ.

За його словами, під час ухвалення рішення центробанк дивитиметься на такі ключові показники, як інфляція й очікування; резерви та стійкість валютного ринку; процентні ставки та параметри фінансової стійкості.

"І справді, у цьому напрямі вже є значний прогрес, однак робота триває", - зазначив Пишний.

Раніше в серпні Нацбанк на зустрічі з аналітиками припускав, що рішення відмовитися від фіксації офіційного обмінного курсу і рухатися в бік більшої гнучкості може бути ухвалене в коротко- і середньостроковій перспективі.

Водночас у Нацбанку додали, що навіть у разі переходу до більшої гнучкості курсу НБУ ще довго братиме активну участь у валютному ринку й перекриватиме структурний дефіцит іноземної валюти, що дасть змогу курсу гривні коливатися в обидві боки: не лише слабшати, а і зміцнюватися.

"Водночас більш гнучкий обмінний курс дасть змогу ефективніше реагувати на зміну макроекономічних умов і зробить економіку та валютний ринок більш стійкими", - зазначили в центробанку.

Пишний також повідомив, що НБУ зосереджується на такому важливому для бізнесу напрямі, як кредитування, де зафіксовано припинення спаду, і разом із партнерами в уряді готує Стратегію відновлення кредитування.

"Ми разом із нашими партнерами працюємо над Стратегією відновлення кредитування", - повідомив він.

Триває оцінка стійкості банків за нашим технічним завданням, і ми матимемо достатнє розуміння того, в якому стані банківська система. Ми готові долучати до діалогу бізнес, щоб кожен учасник процесу міг висловити свої побажання.

ЄБА в пресрелізі додала, що незважаючи на рекомендації МВФ сфокусувати держпрограми підтримки кредитування на малий і середній бізнес, Нацбанк наголосив на важливості підтримки і для великих компаній, тому наразі триває обговорення можливих її форматів із Мністерством економіки.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1467
  0,1389
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3079  0,10 0,28 38,0297  0,09 0,24
EUR 40,1114  0,04 0,11 41,1100  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес