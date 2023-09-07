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Мінфін США вніс 11 росіян до списку санкцій, що стосуються кіберзлочинів, Велика Британія запровадила аналогічні санкції
17:01 07.09.2023 |
Мінфін США в четвер оновив список санкцій, пов'язаних із імовірними злочинами в кіберпросторі, і вніс до нього 11 росіян, ідеться в заяві, поширеній відомством.
При цьому санкції влада США запровадила в координації з Великою Британією. Обмежувальні заходи торкнулися Михайла Чернова, Максима Галочкіна, Максима Халіулліна, Артема Курова, Сергія Логунцова, Олександра Можаєва, Дмитра Путиліна, Максима Руденського, Михайла Царьова, Вадима Валіахметова, Андрія Жукова.
"Сьогодні США у взаємодії зі Сполученим Королівством запровадили санкції проти 11 осіб, які є частиною групи кіберзлочинців Trickbot, яка базується в Росії", - ідеться в пресрелізі Мінфіну США.
У відомстві стверджують, що Trickbot, пов'язана з російськими розвідслужбами, обирала своїми цілями адміністрацію США, американські компанії, лікарні. Зокрема влада США вважає, що Trickbot атакувала об'єкти найважливішої інфраструктури та медичні заклади під час пандемії COVID-19.
Санкції запроваджують проти керівників, системних адміністраторів, розробників і програмістів, пов'язаних із групою.
США і Велика Британія додавали до санкційних списків членів Trickbot і раніше - у лютому 2023 року. У пресрелізі британського уряду уточнюють, що тепер під санкціями перебувають 18 членів групи.
У пресрелізі Мінфіну йдеться про те, що санкції передбачають блокування всієї власності, що перебуває у США, і часток у майні перерахованих вище осіб. Громадянам США заборонені угоди, в яких залучено майно цих осіб. Також санкції можуть застосувати проти будь-кого, хто веде справи з підсанкційними особами, і проти іноземних фінансових інститутів, які свідомо надають значущі послуги цим росіянам або сприяють їхнім транзакціям.
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