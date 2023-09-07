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Курс долара США і далі зростає до основних світових валют
16:43 07.09.2023 |
Курс долара США продовжує підвищуватися щодо основних світових валют.
Зміцнення американської нацвалюти викликає невдоволення за кордоном і привертає увагу як внутрішніх, так і іноземних інвесторів. Однак незрозуміло, чи зможе влада що-небудь зробити з цим зростанням, яке може негативно позначитися на ринку акцій США, повідомляє MarketWatch.
"Зростання долара починає всіх нервувати, - заявив старший ринковий аналітик Oanda Едвард Мойя. - Учора ввечері і японські, і китайські офіційні особи спробували перешкодити підйому долара, але безуспішно".
Так, єна торгується на мінімумі за 10 місяців, незважаючи на попередження японської влади про те, що в найближчому майбутньому вона може провести інтервенції з купівлі валюти.
Курс юаня до долара США опустився в четвер нижче мінімумів, зафіксованих у період загальнонаціонального локдауну торік, і тепер перебуває на найнижчому рівні з 2007 року. Тиск на юань чинять слабкі статдані щодо економіки КНР, а також криза на ринку нерухомості, пише Financial Times. Опубліковані в четвер статдані показали скорочення обсягів китайського експорту та імпорту, а також зниження профіциту зовнішньої торгівлі.
Євро торгується вдень у районі $1,0697 проти $1,0726 за підсумками минулої сесії. Вартість єдиної європейської валюти перебуває наразі на рівні 157,47 єни порівняно зі 158,40 єни в середу. Курс долара становить 147,20 єни проти 147,66 єни на кінець попереднього торгового дня.
Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2465 порівняно з $1,2507 на закриття попередніх торгів. Курс євро становить 0,8580 фунта проти 0,8576 фунта.
Індекс DXY, що показує вартість долара США щодо шести основних світових валют, піднявся на 0,20%. Індикатор WSJ Dollar, що відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, збільшився на 0,07%.
Курс офшорного юаня становить 7,339 юаня/$1 порівняно з 7,317 юаня на закриття попередньої сесії. З початку поточного року китайська нацвалюта подешевшала майже на 6% до долара.
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