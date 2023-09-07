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АНАЛІТИКА

Частка золота в інвестиціях досягла максимуму за 11 років - JPMorgan

 

Інвестиції в золото досягли максимальної частки в загальному обсязі вкладень учасників ринку за 11 років на тлі активної купівлі дорогоцінного металу з боку центробанків, йдеться в дослідженні, підготовленому аналітиками JPMorgan Chase під керівництвом Ніколаоса Панігірцоглу.

Аналітики підрахували цей показник, поділивши вартість золотих монет і зливків, а також вкладень у біржові фонди, що працюють на фізичному ринку золота, на загальний обсяг фінансових активів, пише MarketWatch. Дослідження не включає банківські інвестиції.

"Частка коштів інвесторів, вкладених у золото, видається досить високою за історичними мірками, і можна припустити, що структурне зростання попиту з боку центробанків (спричинене побоюваннями санкцій або загальною диверсифікацією і відходом від вкладень у держоблігації країн G7) є позитивним фактором для цін на золото", - зазначив Панігірцоглу.

Водночас дані World Gold Council (WGC) за другий квартал свідчать про нормалізацію покупок золота центробанками. На думку аналітиків JPMorgan, це може виявитися тимчасовим явищем внаслідок різкого скорочення купівель дорогоцінного металу центробанком Туреччини, проте наразі однозначний висновок робити зарано.

Якщо нормалізація все ж таки станеться, це може призвести до відновлення історичних параметрів кореляції цін на золото з прибутковістю держоблігацій США. Як правило, зростання реальної прибутковості 10-річних US Treasuries на 1 відсотковий пункт призводить до падіння цін на золото на $224 за унцію, проте минулого року це правило не працювало.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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