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Європейські акції падають; Промислове виробництво Німеччини продовжує слабшати
12:10 07.09.2023 |
Європейські фондові ринки в четвер ослабли. На настрої вплинули нові ознаки уповільнення зростання як на місцевому рівні, так і в Китаї, а також побоювання щодо майбутнього посилення політики Федеральної резервної системи.
О 03:15 за східним часом (07:15 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,3% нижче, FTSE 100 у Великій Британії впав на 0,3%, а CAC 40 у Франції впав на 0,1%.
Промислове виробництво Німеччини в липні впало на 0,8% порівняно з попереднім місяцем, додавши до переглянутого падіння на 1,4% у попередньому місяці.
Це доповнює серію публікацій даних, що показують, що найбільша економіка єврозони та головний драйвер регіонального зростання переживає труднощі та загрожує скотитися назад у рецесію.
Остання оцінка зростання єврозони у другому кварталі буде опублікована пізніше під час сесії, і очікується, що показник валового внутрішнього виробництва в регіоні зріс лише на 0,3% порівняно з кварталом, а річне зростання становитиме 0,6%.
Але економічні проблеми не обмежуються Європою.
Експорт та імпорт Китаю впали у серпні, як показали дані у четвер, при цьому експорт упав на 8,8% у річному обчисленні, а імпорт скоротився на 7,3%.
Хоча показники торгівлі перевершили очікування, вони показують, що виробничий сектор Китаю, як і раніше, перебуває під значним тиском і що політикам необхідно зосередитися на стимулюванні внутрішнього попиту, щоб підтримати економічне зростання.
Китай є основним ринком для найбільших компаній Європи, і його нестійке відновлення продовжує чинити тиск на їхній прибуток.
По інший бік Атлантики сильніші, ніж очікувалося, дані щодо сектору послуг США, опубліковані в середу, посилили побоювання щодо стійкої інфляції.
Інвесторів щойно заспокоїла думка про те, що інфляція в США знижується, що дозволило Федеральній резервній системі призупинити цикл підвищення ставок, а економіці США уникнути різкого уповільнення.
Ряд представників ФРС мають виступити пізніше у четвер на конференції з фінансових технологій, організованої ФРБ Філадельфії, перш ніж незабаром вони вступлять у період тиші перед своїм засіданням, яке відбудеться пізніше цього місяця.
У європейському корпоративному секторі акції Nestle зросли на 0,4% після того, як швейцарський харчовий гігант оголосив про покупку контрольного пакету акцій бразильського виробника шоколаду преміум-класу Grupo CRM. Очікується, що операцію буде закрито 2024 року.
За даними Nestle, у Grupo CRM більше 1000 бутиків шоколаду під брендами Kopenhagen і Brasil Cacau, а також сильна присутність в Інтернеті.
Акції SAP впали на 0,3% після того, як німецький виробник програмного забезпечення для бізнесу заявив, що купив у інвесторів компанію з управління програмним забезпеченням LeanIX.
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