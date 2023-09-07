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НБУ пояснив зростання курсу долара за останній місяць

09:09 07.09.2023 |

Фінанси

 

Гривня послабилася до долара на готівковому ринку через сезонні фактори. Водночас рішення НБУ дозволити купівлю валюти онлайн змінило ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (вересень 2023 року).

* повернення сезонного чинника - підвищення попиту на іноземну валюту
* ситуативне зростання попиту на готівкову валюту через анулювання ліцензії одному великому гравцю на ринку обміну валюти за систематичні порушення.

"Водночас наприкінці місяця спред знову почав звужуватися, зокрема завдяки дозволу НБУ на продаж валюти онлайн, а курсові очікування залишаються стійкими", - йдеться в огляді.

Курс у серпні

За даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара в Україні у серпні 2023 року зріс на 1,4% - до 37,80 гривень.

У середині серпня курс долара подорожчав приблизно на гривню до рівня 38,60 гривень. Наприкінці серпня НБУ дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту у розмірі 50 тисяч гривень на місяць. Це спричинило падіння долара.

Станом на 6 серпня обмінні пункти продають долар у середньому по 37,85 гривень.

У серпні НБУ позбавив ліцензії ТОВ "Фінод" - компанію з найбільшою мережею пунктів обміну валют, чия загальна кількість обмінних пунктів налічує більше 400 одиниць у різних областях України.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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