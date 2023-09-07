Ціни на золото коливаються поблизу 10-денного мінімуму на тлі вагань щодо ставок у США

Ціни на золото у четвер практично не змінилися, перебуваючи під тиском зміцнення долара та прибутковості казначейських облігацій, оскільки ознаки стійкої інфляції посилили побоювання, що Федеральна резервна система продовжить свою яструбину риторику.

Дані також показали деяку стійкість економіки США, що ще більше знижує попит на жовтий метал як притулок на тлі зростаючіх ставок на те, що цього року країна уникне рецесії.

Але процентні ставки в США залишаються ключовим питанням для занепокоєння на ринках золота, оскільки перед ухваленням рішення щодо процентної ставки пізніше цього місяця має відбутися кілька виступів Федеральної резервної системи.

О 00:58 за східним часом (04:58 за Грінвічем) спотове золото зросло на 0,1% до $1919,32 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в грудні, впали на 0,1% до $1943,30 за унцію. Обидва інструменти торгувалися трохи вище за найнижчий рівень за 10 днів.

Дані середи показали, що активність у секторі послуг США у серпні зросла більше, ніж очікувалося. Але особливим предметом розбіжностей для ринків стали дані, що показують зростання цін секторі послуг, що, мабуть, вплине більш стійкі показники інфляції найближчими місяцями.

Ці дані у поєднанні з недавнім стрибком цін на нафту посилили побоювання з приводу того, що інфляція в США цього року залишиться стійкою, що спричинило агресивну реакцію Федеральної резервної системи.

Очікується, що ФРС збереже ставки на колишньому рівні у вересні. Але центральний банк також має намір утримувати ставки на вищому рівні протягом тривалого часу.

Перспектива вищих ставок обіцяє погані новини для золота з огляду на те, що вони підвищують альтернативну вартість інвестицій у зливки. Сильніший долар також знижує вартість жовтого металу за унцію.

Ця ідея завдала збитків золоту за останній рік і є туманним прогнозом для жовтого металу.

Серед промислових металів ціни на мідь впали в четвер, оскільки дані з торгівлі Китаю вказують на економічну слабкість найбільшого у світі імпортера міді, що триває.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,4% до $3,7757 за фунт - двотижневий мінімум.

Китайські дані показали, що, хоча імпорт і експорт у серпні скорочувалися повільнішими, ніж очікувалося, темпами, вони все ж таки залишалися близькими до історичних мінімумів. Імпорт міді до Китаю також упав приблизно на 5% порівняно з минулим роком, що вказує на млявий апетит до червоного металу на тлі погіршення економічних умов.

Імпорт міді до Китаю сповільнився в останні місяці, оскільки країна бореться із уповільненням виробництва, а також із серйозним дефіцитом коштів на своєму величезному ринку нерухомості.