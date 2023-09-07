Долар зростає, оскільки економіка США демонструє стійкість, єна перебуває на 10-місячному мінімумі

Пожвавлений долар підштовхнув єну до 10-місячного мінімуму в четвер і утримав євро і фунт стерлінгів поблизу тримісячних мінімумів, оскільки інвестори вірять у все ще стійку економіку США навіть на тлі похмурих перспектив глобального зростання.

Найменше, ніж очікувалося, падіння обсягів експорту та імпорту Китаю в серпні мало чим допомогло підняти настрій інвесторам, оскільки вони, як і раніше, очікують подальших стимулюючих заходів з боку Пекіна для підтримки економіки та відновлення довіри ринку.

На початку азіатських торгів долар досяг рівня 147,875 єни, найвищого рівня з листопада минулого року.

Відносно кошика валют долар стабілізувався на позначці 104,82, зберігши деякі досягнення попередньої сесії після подолання шестимісячного піку, оскільки в серпні сектор послуг США несподівано набрав обертів.

Більш сильні, ніж очікувалося, дані в середу підштовхнули євро до найнижчого рівня з червня, до $1,0703, хоча він і відіграв деякі з цих втрат до рівня $1,07295, на якому був минулого тижня.

Стерлінг впав на 0,06% до $1,2500, також досягнувши на попередній сесії тримісячного мінімуму $1,24835.

"Це, безумовно, був хороший (ISM)... тому ті, хто думає про рецесію (у США) в найближчому майбутньому, можуть бути трохи розчаровані", - сказав Джозеф Капурсо, голова відділу міжнародної та сталої економіки Commonwealth Bank of Australia. «Однак Бежева книга... насправді була не такою вже й чудовою».

Економічне зростання в США в останні тижні було «скромним», зростання робочих місць було «стриманим», а інфляція сповільнилася у більшості частин країни, показав звіт Федеральної резервної системи, опублікований у середу.

«Я думаю, що насправді долар скеровується не стільки тим, що економіка США процвітає, скільки тим, що вона почувається краще, ніж деінде».

За даними CME FedWatch tool, ринкові ставки показують, що ймовірність того, що ФРС може провести ще одне підвищення ставок у листопаді, становить близько 47%, хоча очікується, що політики збережуть ставки пізніше цього місяця.

Навпаки, керуючий Банку Англії (BoE) Ендрю Бейлі заявив у середу, що центральний банк «набагато ближче» до завершення циклу підвищення ставок, хоча вартість запозичень, можливо, все ще зростатиме через завзятий інфляційний тиск.

Того ж дня політики Європейського центрального банку попередили інвесторів, що рішення про підвищення ставок наступного тижня все ще перебуває у підвішеному стані, але підвищення вартості запозичень було серед можливих варіантів.

«Було дивно побачити такі миролюбні коментарі губернатора Бейлі... які, безумовно, заспокоюють нас тим, що вони збираються підвищити ставки ще двічі», - сказав Капурсо, маючи на увазі Банк Англії.

"Що стосується ЄЦБ, то ми помічаємо, що між різними членами ЄЦБ відбуваються реальні розбіжності, і це, на мій погляд, означає, що в кращому випадку ви отримаєте ще одне підвищення ставок від ЄЦБ".

Експорт Китаю в серпні впав на 8,8% порівняно з роком раніше, в той час як імпорт скоротився на 7,3%, що трохи краще за прогнози економістів про зниження на 9,2% і 9,0 % відповідно.

Це мало допомогло австралійському долару, який все ще знижувався на 0,15% до $0,6373, тоді як новозеландський долар востаннє купувався на $0,58735, причому обидва долари нудилися поблизу своїх недавніх 10-місячних мінімумів.

Дві протилежні валюти часто використовуються як ліквідні замінники китайського юаня.

Офшорний юань трохи впав до 7,3255 за долар, тоді як його материкова валюта знаходилася поблизу 10-місячного мінімуму, що був досягнутий на попередній сесії.

У Японії трейдери продовжували стежити за інтервенціями, оскільки тендітна єна щосили намагалася просунутися вперед до стійкого долара, хоча офіційні особи посилюють свої попередження проти розпродажу валюти.

"Усні інтервенції щодо єни ставлять питання про ймовірність реального втручання", - сказав ринковий стратег Saxo Чару Чанана. "Як ми бачили в минулому, реальна інтервенція практично не змінює курс єни на стійкій основі".