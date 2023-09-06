Долар США дешевшає до євро та єни, стабільний у парі з фунтом стерлінгів

Долар США дешевшає до євро та єни на торгах у середу, стабільний до фунта стерлінгів.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,13%, ширший WSJ Dollar Index - 0,1%.

Пара євро/долар за даними на 15:05 EET торгується на рівні $1,0743 порівняно з $1,0722 на закриття ринку у вівторок.

Підтримку європейській валюті надала заява члена ради керівників Європейського центрального банку (ЄЦБ) Клааса Кнота про те, що інвестори, можливо, недооцінюють ймовірність подальшого підвищення процентних ставок європейським регулятором.

Оновлені прогнози щодо інфляції в єврозоні, ймовірно, не будуть суттєво відрізнятися від червневих, сказав Кнот в інтерв'ю агентству Bloomberg.

Трейдери убачають 35-відсоткову ймовірність того, що ЄЦБ продовжить підйом ставок на засіданні 13-14 вересня.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2563 проти $1,2565 напередодні.

Вартість долара в парі з єною опустилася до 147,36 єни порівняно з 147,73 єни за підсумками попередніх торгів.

Член ради керівників Банку Японії Хадзіме Таката заявив у середу, що Центробанку, на його думку, слід зберігати м'яку грошово-кредитну політику, але також необхідно бути готовим до вжиття гнучких заходів, оскільки невизначеність щодо економічного зростання та інфляції залишається високою.

Тим часом, заступник міністра фінансів Японії Масато Канда заявив, що влада країни готова вжити заходів для стримування коливань курсу єни.

Курс долара до юаня становить 7,3036 юаня порівняно з 7,3043 юаня на закриття попередніх торгів.

Експерти Morgan Stanley негативно оцінюють перспективи юаня, не очікуючи значного поліпшення настрою інвесторів щодо китайської економіки в короткостроковій перспективі.

"Ми очікуємо, що юань залишатиметься під тиском до кінця цього року, і негативно оцінюємо перспективи валют інших emerging markets", - йдеться в огляді Morgan Stanley, який цитує газета Financial Times.