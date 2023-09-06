Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міжнародні резерви України в серпні знизилися на 3,2%, до $40,4 млрд - НБУ

 

Міжнародні резерви України, за попередніми даними, на 1 вересня 2023 року становили $40,387 млрд, знизившись у серпні на $1,351 млрд, повідомив Національний банк у середу.

"У серпні вони знизилися на 3,2% на тлі інтервенцій НБУ з продажу валюти для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку України, які значною мірою були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів", - зазначив центробанк.

Він уточнив, що в серпні відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $2,454 млрд, тоді як викупив до резервів лише $4,5 млн.

Одночасно на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $1,664 млрд, зокрема $1,633 млрд - макрофінансова допомога від ЄС і $21,9 млн - від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Окрім того, уряд України виплатив за обслуговування й погашення державного боргу в іноземній валюті $306,5 млн, з яких $169,1 млн - боргу перед Світовим банком, $63,7 млн - за обслуговування й погашення валютних ОВДП, решта - борг перед іншими міжнародними кредиторами. Також Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $379,6 млн.

Нарешті, у серпні в результаті переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на $120,5 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту", - зазначив НБУ.

Згідно з даними на сайті центробанку, чисті міжнародні резерви (ЧМР) України в серпні скоротилися на $1,096 млрд, або на 3,8% - до $27,858 млрд.

Загалом із початку цього року міжнародні резерви України зросли на $11,893 млрд, або на 41,7%, тоді як ЧМР - на $9,536 млрд, або на 52,0%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2527
  0,2450
 0,62

Курс обміну валют на сьогодні, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2038  0,08 0,22 37,9385  0,04 0,11
EUR 40,0669  0,13 0,33 41,0681  0,16 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес