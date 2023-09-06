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Європейські акції падають: впливають слабкі виробничі замовлення в Німеччині

12:24 06.09.2023 |

Фінанси

 

Європейські фондові ринки в середу торгувалися зі зниженням, оскільки слабкі виробничі замовлення в Німеччині та зростання цін на нафту посилили побоювання щодо зростання світової економіки.

О 03:35 за східним часом (07:35 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,3% нижче, FTSE 100 у Великій Британії впав на 0,9%, а CAC 40 у Франції впав на 0,8%.

Дані, опубліковані в середу, показали, що виробничі замовлення у Німеччині впали на 11,7% у липні, впавши після переглянутого зростання на 7,6% у попередньому місяці.

Значному стрибку у червні сприяло різке зростання в аерокосмічному секторі, і якби не ці великі замовлення, загальна місячна активність знизилася б на 2,6%.

Враховуючи липневе падіння, загальна картина у промисловому секторі найбільшої економіки єврозони залишається дуже слабкою.

Виробничі дані з Німеччини, Великобританії та єврозони також показали зниження у вівторок, тоді як у їхніх секторах послуг також спостерігається спад.

Це стало доповненням до опитування приватного сектора, що показує, що у серпні сфера послуг Китаю зростала найповільнішими темпами за вісім місяців.

Що стосується єврозони загалом, очікується, що роздрібні продажі в липні ослабнуть, показуючи, що споживачі в регіоні залишаються під тиском, оскільки інфляція залишається високою.

Очікується, що дані, які будуть опубліковані пізніше під час сесії, покажуть, що роздрібні продажі впали на 0,1% порівняно з липнем, або на 1,2% у річному обчисленні.

Європейський центральний банк зустрінеться наступного тижня, і низка слабких даних щодо єврозони підвищила ймовірність того, що чиновники банку погодяться на паузу в циклі підвищення ставок.

Що стосується корпоративних новин, акції Ashmore впали на 1% після того, як керуючий фондом, орієнтованим на ринки, що розвиваються, повідомив про падіння річного прибутку на 6%, оскільки активи під управлінням впали майже на чверть.

З іншого боку, акції Telefonica зросли на 2,5% після того, як саудівська STC Group придбала 9,9% акцій іспанського телекомунікаційного гіганта, прагнучи стати його найбільшим акціонером.
За матеріалами: investing.com
 

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