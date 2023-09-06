ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 06.09.23

Вранці стало відомо, що Блінкен вже перебуває в українській столиці. В ніч на 6 вересня РФ здійснила чергову повітряну атаку на українські міста, у тому числі Київ. Повітряна тривога закінчилася за лічені години до приїзду Блінкена, ППО знищила усі цілі, що летіли на столицю.