Ціни на золото знаходяться під тиском, оскільки долар наближається до шестимісячного піку

Ціни на золото трохи змінилися на азіатських торгах у середу, перебуваючи під тиском нічного зміцнення долара та прибутковості казначейських облігацій, оскільки цього тижня на ринки чекають нових сигналів щодо монетарної політики США від кількох представників Федеральної резервної системи.

Хоча жовтий метал різко відновився з п'ятимісячних мінімумів за останні два тижні, на останніх сесіях йому було важко просунутися вперед через тиск з боку відновлення зміцнення долара та прибутковості.

У середу долар торгується поблизу шестимісячного максимуму, тоді як прибутковість 10-річних казначейських облігацій коливалася поблизу найвищого рівня за більш як 20 років.

Очікується, що цього року ставки в США залишатимуться високими ще довгий час, що знижує ймовірність якогось значного зростання цін на золото, оскільки високі ставки підвищують альтернативну вартість інвестицій у жовтий метал.

Зниження шансів на рецесію в США цього року також чинило тиск на золото, яке зазвичай виграє від відсутності ризику.

Спотове золото о 00:27 за східним часом (04:27 за Гринвічем) стабілізувалося на рівні $1926,70 за унцію, у той час як ф'ючерси на золото з закінченням терміну дії в грудні впали на 0,1% до $1951,65 за унцію.

Ринки цього тижня чекають на нові сигнали щодо грошово-кредитної політики США від кількох представників ФРС, починаючи з президента ФРБ Далласа Лорі Логан в середу.

Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсбі разом із членами комітету ФРС з відкритого ринку Джоном Вільямсом та Мішель Боуман виступлять у четвер.

Звернення пролунали напередодні дводенного засідання ФРС 19 та 20 вересня. Очікується, що центральний банк збереже ставки без змін на тлі недавніх ознак охолодження економічної активності.

Але очікується, що ФРС, як і раніше, збереже свою яструбину риторику з огляду на те, що інфляція залишається тривкою, а ринок праці стійким. Очікується, що ця ідея чинитиме тиск на золото та інші метали до кінця року.

Серед промислових металів ціни на мідь у середу трохи знизилися, оскільки ринки очікують на нові економічні сигнали від великого імпортера, Китаю.

Ф'ючерси на мідь упали на 0,1% до $3,8317 за фунт.

Китай збирається опублікувати дані з торгівлі у четвер, при цьому аналітики прогнозують менше зниження імпорту та експорту. Але особливу увагу буде приділено імпорту товарів у країну у серпні, враховуючи, що місцева економічна активність та ринок нерухомості не виявляють особливих ознак відновлення.

Дані, опубліковані раніше цього тижня, показали, що в серпні сектор послуг Китаю зростав найповільнішими темпами за вісім місяців. Хоча попередні дані показали деяку стійкість у виробничому секторі, загальна ділова активність все ще погіршувалась.