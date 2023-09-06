Волл-стріт впав, оскільки прибутковість казначейських облігацій зростає, а ціни на нафту стимулюють енергетичний сектор

Три основні індекси Волл-стріт у вівторок закрилися зниженням, причому індекс Dow лідирував у зниженні, оскільки дохідність казначейських облігацій зростала разом із цінами на нафту, а інвестори оцінювали перспективи зміни процентних ставок Федеральної резервної системи.

Хоча всі три основні фондові індекси США минулого тижня продемонстрували зростання, сподіваючись на менш агресивну політику ФРС, до понеділка ці настрої згасли.

Прибутковість казначейських облігацій США зросла після того, як економічні дані показали стійкість, а глава ФРС Крістофер Уоллер заявив, що це передбачає, що центральному банку не потрібно міняти ставки найближчим часом.

«Одна з причин, через яку акції насилу просуваються вперед, полягає в тому, що відсоткові ставки продовжують зростати і є гарною альтернативою акціям», - сказав Пол Нолті, ринковий стратег Murphy & Sylvest Wealth Management, Елмхерст, Іллінойс.

На тлі зростання цін на сиру нафту в США у вівторок Нолті також назвав недавнє підвищення цін на нафту фактором, що стримує зусилля ФРС щодо зниження інфляції до 2%.

«Всі очікували, що ФРС піде убік чи почне знижувати ставки. Можливо, це не так», - сказав він.

Ставки трейдерів на те, що ФРС залишить ставки без змін на вересневому засіданні з політики, склали 93%, тоді як ймовірність паузи в листопаді оцінили приблизно в 54%, як показав FedWatch tool CME Group's.

Поряд із відносно невеликим обсягом торгів на наступний день після свята Дня праці в понеділок Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA Research, також зазначив, що ФРС доведеться розглянути дані, такі як показники інфляції в серпні, перш ніж приймати рішення щодо ставки пізніше в цьому місяці.

"Ринок не впевнений, в який бік він хоче повернутися", - сказав він.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 195,74 пункту, або 0,56%, до 34641,97, S&P 500 втратив 18,94 пункту, або 0,42%, до 4496,83, а індекс Nasdaq Composite впав на 10 , 86 пункту, або 0,08%, до 14 020,95.

Серед 11 основних секторів S&P енергетичний сектор продемонстрував найбільше зростання, піднявшись на 0,5% після досягнення приблизно семимісячного максимуму. Саудівська Аравія та Росія раніше оголосили про нове продовження своїх добровільних скорочень постачань.]

Економічно чутливий сектор матеріалів та промисловість були слабкими протягом усієї сесії, знизившись на 1,8% та 1,7% відповідно. Акції комунальних підприємств, чутливих до відсоткових ставок, втратили 1,5%, ставши третім найслабшим сектором S&P за день.

Індекс Dow Jones Transport закрився на 2,2%, що було викликано падінням акцій авіакомпаній, оскільки зростання цін на нафту мало на увазі зростання цін на пальне. Індекс авіакомпаній S&P 1500 закрився зниженням на 2,4%.

Акції United Airlines закрилися на 2,5% після падіння на 4,7% раніше того ж дня через загальносистемну проблему з інформаційними технологіями, що спричинила годинну зупинку літаків на землі.

Як показало раніше дослідження приватного сектора, у серпні сфера послуг Китаю зростала найповільнішими темпами за вісім місяців.

Дані у вівторок показали, що у липні замовлення на промислові товари в США знизилися на 2,1%, завершивши чотиримісячну смугу зростання.

Позитивним моментом є те, що Goldman Sachs знизив оцінку ймовірності рецесії в США протягом найближчих 12 місяців з 20% до 15%.

Акції Airbnb зросли на 7%, а акції Blackstone - на 3,6% на новинах про те, що їхні акції увійдуть до індексу S&P 500. Акції Oracle зросли на 2,5% після того, як Barclays підвищив рейтинг компанії-розробника програмного забезпечення з "рівного" до "вищого".

Емітенти, що падають, на NYSE перевищували за чисельністю зростаючі у співвідношенні 3,31 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,28 до 1 сприяло падінню.

Індекс S&P 500 досяг 12 нових 52-тижневих максимумів та 25 нових мінімумів; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 50 нових максимумів та 142 нових мінімуму.

На біржах США з рук в руки перейшло 9,54 мільярда акцій порівняно зі ковзним середнім показником 10,26 мільярда за останні 20 сесій.