Мінфін розмістив облігації внутрішньої позики ще на 6,4 мільярда

Міністерство фінансів на первинних аукціонах 5 вересня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 6,43 мільярда гривень.

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу облігацій у гривні терміном обігу 22 місяці надійшло 3,48 мільярда гривень під 18,31% річних.

Від продажу ОВДП терміном обігу три роки вдалося залучити 2,95 мільярда гривень під 19,19% річних. Раніше Нацбанк вніс цей випуск ОВДП до переліку бенчмарк-облігацій, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов'язкових резервів.

Водночас облігації терміном обігу 12 місяців розмістити не вдалося через відсутність заявок.





Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 144 145* 146 Код випуску облігацій НерозміщенеUA4000187207 Первинне розміщення UA4000228449 Первинне розміщення UA4000228381 Номінальна вартість 1000 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 4 000 000 4 000 000 5 000 000 Дата розміщення 05.09.2023 05.09.2023 05.09.2023 Дата оплати за придбані облігації 06.09.2023 06.09.2023 06.09.2023 Дата оплати відсотків 04.10.2023 20.12.2023 08.11.2023 Дата оплати відсотків 03.04.2024 19.06.2024 08.05.2024 Дата оплати відсотків 02.10.2024 18.12.2024 06.11.2024 Дата оплати відсотків 18.06.2025 07.05.2025 Дата оплати відсотків 05.11.2025 Дата оплати відсотків 06.05.2026 Дата оплати відсотків 04.11.2026 Розмір купонного платежу на одну облігацію 77.50 91.55 95.90 Номінальний рівень дохідності, % 15.50 18.31 19.18 Термін обігу (днів) 392 651 1 155 Дата погашення 02.10.2024 18.06.2025 04.11.2026 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 0 8 000 939 000 2 778 844 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 0 3 350 939 000 2 778 844 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 3 726 242 000 3 350 939 000 7 778 844 000 Кількість поданих заявок, шт. 0 32 25 Кількість задоволених заявок, шт. 0 27 25 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 0.00 18.54 19.20 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 0.00 18.15 19.00 Встановлена дохідність, % 0.00 18.35 19.20 Середньозважена дохідність, % 0.00 18.31 19.19 Надходження до бюджету 0.00 3 477 433 143.90 2 949 819 403.84

* - військові облігації