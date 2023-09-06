Мінфін розмістив облігації внутрішньої позики ще на 6,4 мільярда

Міністерство фінансів на первинних аукціонах 5 вересня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 6,43 мільярда гривень.
Як свідчать дані Мінфіну, від продажу облігацій у гривні терміном обігу 22 місяці надійшло 3,48 мільярда гривень під 18,31% річних.
Від продажу ОВДП терміном обігу три роки вдалося залучити 2,95 мільярда гривень під 19,19% річних. Раніше Нацбанк вніс цей випуск ОВДП до переліку бенчмарк-облігацій, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов'язкових резервів.
Водночас облігації терміном обігу 12 місяців розмістити не вдалося через відсутність заявок.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
| 144
| 145*
| 146
| Код випуску облігацій
| НерозміщенеUA4000187207
| Первинне розміщення UA4000228449
| Первинне розміщення UA4000228381
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 4 000 000
| 4 000 000
| 5 000 000
| Дата розміщення
| 05.09.2023
| 05.09.2023
| 05.09.2023
| Дата оплати за придбані облігації
| 06.09.2023
| 06.09.2023
| 06.09.2023
| Дата оплати відсотків
| 04.10.2023
| 20.12.2023
| 08.11.2023
| Дата оплати відсотків
| 03.04.2024
| 19.06.2024
| 08.05.2024
| Дата оплати відсотків
| 02.10.2024
| 18.12.2024
| 06.11.2024
| Дата оплати відсотків
|
| 18.06.2025
| 07.05.2025
| Дата оплати відсотків
|
|
| 05.11.2025
| Дата оплати відсотків
|
|
| 06.05.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 04.11.2026
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 77.50
| 91.55
| 95.90
| Номінальний рівень дохідності, %
| 15.50
| 18.31
| 19.18
|Термін обігу (днів)
| 392
| 651
| 1 155
| Дата погашення
| 02.10.2024
| 18.06.2025
| 04.11.2026
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 0
| 8 000 939 000
| 2 778 844 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 0
| 3 350 939 000
| 2 778 844 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 3 726 242 000
| 3 350 939 000
| 7 778 844 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 0
| 32
| 25
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 0
| 27
| 25
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 0.00
| 18.54
| 19.20
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 0.00
| 18.15
| 19.00
| Встановлена дохідність, %
| 0.00
| 18.35
| 19.20
| Середньозважена дохідність, %
| 0.00
| 18.31
| 19.19
|Надходження до бюджету
| 0.00
| 3 477 433 143.90
| 2 949 819 403.84
* - військові облігації