Долар перейшов до активного зростання завдяки попиту на захисні активи

Американський долар активно зростає до більшості світових валют вдень у вівторок, оскільки інвестори звернулися до захисних активів після слабких статданих з Китаю і єврозони.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести основних світових валют, підвищується під час торгів на 0,45%. Індикатор перебуває на максимальному рівні з середини березня.

Пара євро/долар за даними на 15:05 EET у вівторок торгується на рівні $1,0734 порівняно з $1,0796 на закриття попередньої сесії, євро втрачає близько 0,6%.

Фунт до долара слабшає також на 0,6% і торгується на позначці $1,2549 проти $1,2628 у понеділок.

Вартість долара в парі з єною збільшилася на 0,6%, до 147,39 єни проти 146,48 єни за підсумками минулої сесії.

Як повідомила в п'ятницю Caixin Media, індекс менеджерів із закупівель (PMI) у секторі послуг КНР у серпні впав до 51,8 пункту з 54,1 пункту в липні, оновивши мінімум з початку року. Консенсус-прогноз, який наводить Trading Economics, передбачав більш помірне зниження, до 53,6 пункту.

Тим часом у єврозоні PMI у сфері послуг знизився до 47,9 пункту з 50,9 пункту в липні. Індикатор опустився нижче за позначку в 50 пунктів, що відокремлює зростання активності від зниження, вперше в поточному році. Зведений PMI у валютному блоці знизився до 46,7 пункту з 48,6 пункту, оновивши мінімум із листопада 2020 року.

Крім того, ринок очікує публікації регіонального економічного огляду Федеральної резервної системи (ФРС) Beige Book у середу і нових даних щодо ринку праці США в четвер.

Тим часом австралійський долар у парі з доларом США падає на 1,4%, до $0,6369.

Резервний банк Австралії (RBA) у вівторок ухвалив рішення залишити розмір ключової процентної ставки на рівні 4,1% річних. Таким чином, австралійський ЦБ не змінює ставки за підсумками третього засідання поспіль. Рішення RBA збіглося з консенсус-прогнозами ринку.