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АНАЛІТИКА

Відтік коштів із криптофондів сягнув $342 млн за сім тижнів

12:36 05.09.2023 |

Фінанси

 

У період із 26 серпня до 1 вересня відтік коштів із криптофондів становив $11,2 млн. За підсумками останніх семи тижнів цей показник сягнув $342 млн, повідомили аналітики CoinShares.

Проте за останній тиждень криптофонди вивели набагато менше коштів, ніж за період з 19 по 25 серпня. Тоді відтік коштів становив $168 млн і став найбільшим із березня 2023 року. Чистий приплив інвестицій у криптофонди з початку 2023 року становив $165 млн.

«Інвестори покладали великі надії на схвалення спотового біткоїн-ETF. Незважаючи на невеликі потоки коштів, обсяги торгів за тиждень виявилися вищими за середній і становили $2,8 млрд. Це на 90% вище за середній показник із початку 2023 року», - ідеться у звіті.

 Щотижневий графік потоку коштів. Дані: CoinShares.

Відтік коштів із мереж Polygon і Ethereum досяг $8,6 і $3,2 млн відповідно, тоді як для Solana приплив активів склав $700 000.

Керівник відділу досліджень CoinShares Джеймс Баттерфілл повідомив, що 2023 рік характеризується значними коливаннями настроїв інвесторів. Насамперед, вони пов'язані з постійною зміною надій і побоювань щодо регулювання цифрових активів, сказав він.

З територіального погляду, на ринку лідирує Німеччина з відтоком інвестицій на загальну суму $26,9 млн. У Швейцарії зафіксовано найбільший приплив коштів на $14,8 млн.

Нагадаємо, приплив активів у європейські криптофонди за червень і липень 2023 року становив $226,9 млн.

Джерело: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin
 

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