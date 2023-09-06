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Відтік коштів із криптофондів сягнув $342 млн за сім тижнів
12:36 05.09.2023 |
У період із 26 серпня до 1 вересня відтік коштів із криптофондів становив $11,2 млн. За підсумками останніх семи тижнів цей показник сягнув $342 млн, повідомили аналітики CoinShares.
Проте за останній тиждень криптофонди вивели набагато менше коштів, ніж за період з 19 по 25 серпня. Тоді відтік коштів становив $168 млн і став найбільшим із березня 2023 року. Чистий приплив інвестицій у криптофонди з початку 2023 року становив $165 млн.
«Інвестори покладали великі надії на схвалення спотового біткоїн-ETF. Незважаючи на невеликі потоки коштів, обсяги торгів за тиждень виявилися вищими за середній і становили $2,8 млрд. Це на 90% вище за середній показник із початку 2023 року», - ідеться у звіті.
Відтік коштів із мереж Polygon і Ethereum досяг $8,6 і $3,2 млн відповідно, тоді як для Solana приплив активів склав $700 000.
Керівник відділу досліджень CoinShares Джеймс Баттерфілл повідомив, що 2023 рік характеризується значними коливаннями настроїв інвесторів. Насамперед, вони пов'язані з постійною зміною надій і побоювань щодо регулювання цифрових активів, сказав він.
З територіального погляду, на ринку лідирує Німеччина з відтоком інвестицій на загальну суму $26,9 млн. У Швейцарії зафіксовано найбільший приплив коштів на $14,8 млн.
Нагадаємо, приплив активів у європейські криптофонди за червень і липень 2023 року становив $226,9 млн.
Джерело: incrypted.com
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