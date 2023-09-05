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АНАЛІТИКА

Європейські акції падають. Слабкі китайські дані викликають розчарування у Європі

12:03 05.09.2023 |

Фінанси

 

Європейські фондові ринки у вівторок торгувалися зі зниженням через економічну слабкість Китаю напередодні публікації остаточних даних про ділову активність у регіоні.

О 03:25 за східним часом (07:25 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,5% нижче, FTSE 100 у Великій Британії впав на 0,6%, а CAC 40 у Франції впав на 0,8%.

Настрої погіршилися у вівторок після публікації дослідження приватного сектора, що показує, що активність у сфері послуг Китаю в серпні зростала найповільнішими темпами за вісім місяців, при цьому стимулювання поки що не змогло суттєво пожвавити другу за величиною економіку у світі.

Індекс менеджерів із закупівель у сфері послуг Caixin зріс на 51,8 у серпні, що нижче за очікування 53,6 та липневого показника 54,1.

Ці дані, що розчаровують, частково компенсували оптимізм, що спостерігався в понеділок після того, як забудовник Country Garden отримав схвалення власників облігацій на продовження деяких термінів погашення заборгованості, що запобігло потенційному дефолту.

Китай є основним ринком для найбільших компаній Європи, і нестійке відновлення його економіки негативно позначилося на їхніх прибутках.

Індекс PMI в секторі послуг Іспанії в серпні несподівано перейшов на негативну територію, впавши до 49,3 з 52,8 у попередньому місяці, і аналогічні показники по всій Європі, ймовірно, малюють таку ж гнітючу картину розвитку регіональної економіки.

Потік слабких даних щодо єврозони, особливо з Німеччини, найбільшої економіки Європи та основного драйвера зростання в регіоні, підвищив ймовірність того, що ЄЦБ цього місяця призупинить цикл підвищення ставок.

Президент ЄЦБ Крістін Лагард виступить у вівторок, і за її коментарями уважно стежитимуть, щоб отримати підказки про подальші дії.

"Для центральних банків буде вкрай важливо твердо закріпити інфляційні очікування, доки триватимуть ці відносні зміни цін", - заявила Лагард у понеділок, зазначивши коливання цін через зміни на ринках праці та енергетики, а також геополітичні потрясіння.

Щодо корпоративних новин, первинне публічне розміщення підрозділу електромобілів Renault Ampere може отримати оцінку до 10 мільярдів євро (10,8 мільярда доларів), повідомила Financial Times в інтерв'ю слова генерального директора Луки де Мео. У вівторок акції зросли на 0,4%.

Французький автогігант все ще планував провести лістинг Ampere навесні 2024 року, заявив де Мео у понеділок, але попередив, що ринкові умови мають бути придатними для розміщення акцій.
За матеріалами: investing.com
 

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