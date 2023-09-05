НБУ розробив зміни до порядку ліцензування фінустанов і вимоги до структури власності

Національний банк України (НБУ) розробив і виніс на обговорення ринку зміни до положення про ліцензування надавачів фінансових послуг, вимоги до структури їхньої власності, застосування заходів впливу та інспекційних перевірок.

Згідно з повідомленням на сайті регулятора, метою змін є вдосконалення підходів до визначення ознак небездоганної ділової репутації, уточнення порядку погодження керівників акціонерних товариств і строків перепризначення керівників страховика, об'єднаної кредитної спілки в разі отримання відмови Нацбанку в їх погодженні.

Крім того, НБУ має намір внести зміни до положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, зокрема уточнити порядок взаємодії надавачів фінансових послуг із Нацбанком, удосконалити підходи до визначення дати змін у структурі власності, про які необхідно інформувати регулятора.

Також пропонуються зміни до положення про застосування Нацбанком заходів впливу у сфері держрегулювання діяльності на ринках небанківських фінпослуг та зміни до положення про організацію, проведення та оформлення результатів інспекційних перевірок учасників ринків небанківських фінпослуг.